عمومية مهندسى القاهرة توافق على ميزانية 2019 بفائض 15.737 مليون جنيه

وافقت الجمعية العمومية لنقابة مهندسى القاهرة الفرعية على ميزانية النقابة لعام 2019، وعلى الموازنة التقديرية لعام 2020.



وأكد المهندس سامح تاضروس أمين صندوق النقابة الفرعية، أن نقابة مهندسى القاهرة حققت هذا العام زيادة فى الإيرادات عن المصروفات، حيث نجحت النقابة فى تحقيق فائض قدره 15.737 مليون جنيه بفارق 5.364 مليون جنيه، بنسبة نمو وزيادة قدرها 51.71%، عن فائض عام 2018 الذى بلغ 10.372 مليون جنيه.



أما بخصوص النقدية فقد زادت عن عام 2019 بزيادة قدرها 23.892 مليون جنيه بنسبة نمو قدرها 55.09 %، حيث بلغت 67.254 مليون جنيه مقارنة 43.362 مليون جنيه العام الماضى.



كما افاد بأن نادى حلوان حقق فائض عن العام السابق بزيادة قدرها 8.3%.



من ناحيته، رحب المهندس هشام أبوسنة رئيس نقابة مهندسى القاهرة الفرعية بأعضاء الجمعية العمومية للنقابة، مشيرًا إلى أن مجلس النقابة قد أخذ على عاتقه رسالة نبيلة لها أهميتها ولها دورها فى الإسهام ببناء الوطن بما يحقق طموحات المهندسين، وذلك من خلال العمل بجد وإجتهاد على مدار عام مضى، مضيفًا أن المجلس مستمر فى أداء رسالته، وذلك بالدفاع عن حقوق المهندسين وتحقيق الأفضل لهم.



ولفت إلى أن العام الماضى المنقضى قد شهد الكثير من الإنجازات التى قام بها مجلس النقابة، حيث شهد بداية المرحلة الثانية من نادى القاهرة الجديدة بقيمة إجمالية 26.4 مليون جنيه بعد إنهاء المرحلة الأولى بمبلغ 10 ملايين جنيه، كما تم الانتهاء من عقد تشغيل وإدارة مساحة 2677 مترا مربعا من نادى أبوالفدا بقيمة إجمالية 6.5 مليون جنيه سنويا بعد إنهاء المرحلة الأولى لتطوير النادى بمبلغ 3 مليون جنيه.



وزف أبوسنة لأعضاء الجمعية العمومية خبر البدء فى الخطوات التنفيذية لاستلام واحدة من أهم مكتسبات النقابة، وهى عدد 137 وحدة سكنية بمنطقة القطامية، على أن يكون التسليم النهائى فى شهر مايو المقبل، هذا بالإضافة إلى إنشاء اكاديمية مهنية للتدريب يكون مقرها الرئيسى 20 شارع عماد الدين.



واسترجاع أرض القطامية، وهى عباره عن 5 أفدنة، والتى تم سحبها من النقابة قبل استلام مجلس النقابة الحالى لمهامه فى عام 2014 هو الخطوة الثالثة والأهم لاسترجاع حقوق النقابة.



وأضاف، أن هذه الانطلاقة القوية خلال عام لم تكن لتتحقق إلا بفضل الله وتوفيقه ثم بتضافر جهود الجميع فى الجمعية العمومية وأعضاء مجلس النقابة الذين بذلوا أوقاتهم لإنجاح عمل النقابة وتحقيق رؤيتها على أرض الواقع.



وأشار إلى أن اجتماع الجمعية العمومية أمس سوف يكون بمثابة البداية على الطريق من أجل وضع حلول لكل الصعاب التى نعيشها ونحن قادرون على ذلك بعون الله وماضون فى تحقيق أهدافنا.