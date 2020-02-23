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عروس فى غيبوبة ..سيارة تدهس فتاة أمام خطيبها قبل أيام من زفافهما

الأحد، 23 فبراير 2020 09:25 ص
عروس فى غيبوبة ..سيارة تدهس فتاة أمام خطيبها قبل أيام من زفافهما حادث دهس فتاة أمام المتحف المصرى
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيبت فتاة بعدما صدمتها سيارة أثناء سيرها بمنطقة وسط المدينة أمام المتحف المصرى، وفر سائقها هاربا ويكثف رجال مباحث القاهرة من جهودهم لضبط المتورط فى الحادث، بعد فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة.

 

وتبين من التحريات أن الضحية كانت تسير بصحبة خطيبها عقب عودتهما من شراء مستلزمات الفرح، وأثناء عبور الشارع فوجئت بقائد سيارة ملاكي مسرعة يصطدم بها، مما أدى الى إصابتها بكسور متفرقة فى الجسد ودخولها فى غيبوبة، ومازالت أجهزة الأمن تكثف جهودها لضبط المتهم، بعد أن تحرر المحضر رقم 816 جنح قصر النيل، وتولت النيابة التحقيق.

 

وعززت، اليوم الأحد، الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

 

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

 

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

 

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

 

 


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وسط المدينة

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