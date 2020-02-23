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عاشور: جئت سوهاج لأشد أزرى بإخوتى وليس ردا على شائعة عدم استقبالهم لى

الأحد، 23 فبراير 2020 06:10 م
عاشور: جئت سوهاج لأشد أزرى بإخوتى وليس ردا على شائعة عدم استقبالهم لى سامح عاشور نقيب المحامين
سوهاج - محمود مقبول

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قال سامح عاشور نقيب المحامين، أثناء لقاء مفتوح مع المحامين بمحافظة سوهاج، في مقر نقابة المحامين: عندما عزمت على الحضور إلى سوهاج قال لى أحد الأشخاص "هل ذهابك إلى سوهاج لترد على ما تردد أن محامي سوهاج لن يستقبلوك"، فقلت له "لا طبعا"، هذا الكلام ليس فى حساباتى ولا فى حسابات المحامين فى سوهاج، وإنما جئت لأنه من حقى أن أشد أزرى بإخوتى.

وأضاف "عاشور، أن شد الأزر لدينا تراث فى الصعيد، وهناك شد للأذر فى الدفاع عن النفس والعرض والأرض، وهناك شد أزر إيجابى وهو ما يتمتع به أهل الصعيد جميعا، وأن نقابة المحامين فى حاجة لشد أزرها لأنها تمر بمعركة من أشد المعارك فى تاريخها وليس هناك أشد منها إلا معركة إنشاء النقابة.

جاء اللقاء بحضور عدد كبير من المحامين وأعضاء نقابة المحامين، وذلك  في إطار لقاءاته المتعددة بالمحامين على مستوى الجمهورية، ويشهد اللقاء إجابة "عاشور" على التساؤلات وعرض آخر المستجدات النقابية، وذلك بحضور مرشحى النقابة العامة على مستوى الاستئناف، وكان فى استقبالهم ماهر رشوان نقيب محامين محافظة سوهاج وأعضاء النقابة.

وفى بداية كلمته وجه نقيب المحامين بمحافظة سوهاج رسالة إلى كل من دعوا إلى مقاطعة سامح عاشور قائلا: ها هى سوهاج وها هو سامح عاشور انتبهوا لقيمتكم الكبيرة، أنتم محط أنظار جميع محافظات مصر لأنكم أبناء النقيب وأصدقاؤه وأخوته .

وعرض رشوان مشكلة مطالبة حاملى كارنية النقابة 2020 بالقيمة المضافة، وطالب من النقيب العام أن يوضح الأمور لأن البعض يتحدث فيها والكل هنا يتحدث في أن سوهاج ليس لها نادي للمحامين وطالب بتخصيص الشقق للمحامين سوهاج.

وأوضح سيف السيد حماد عضو نقابة محامين سوهاج، أن الرجال الذين عاهدناهم في كل المواقف هم صادقون في العهد أقول لكم حافظوا على رموزكم فمن الصعب أن يتكرر الرموز و القيادات من الصعب أن يتكرر سامح عاشور وماهر رشوان وغيرهم فمن الذي حارب من أجلكم وحكم عليه بعامان فقط من أجلكم ومازلنا نحارب من أجل زيادة موارد المحامين و المعاشات كحد أعلى 3000 جنيه وحد أدنى 1000 جنيه وسوف يزيد المعاش و الخدمة الصحية بما يرضيكم.

يذكر أن ماهر رشوان، نقيب المحامين بمحافظة سوهاج قال قبل ذلك أن زيارة نقيب المحامين العام للمحافظة جاءت لعقد لقاء مع المحامين بالمحافظة، وأنه سيتم عقده بالقاعة الُكبرى بمقر النقابة ظهر اليوم، مضيفا أنه سيتم طرح كافة الأسئلة التي تدور في أذهان المحامين فيما يخص النقابة والنقيب العام.

وأشار "رشوان" إلى أنه تم مخاطبة كافة المحامين الذين مر على قيدهم بالجدول العام عامين وتخطوا مهلة الستة أشهر بعد العامين لسرعة التقييد أمام المحاكم الابتدائية، وإلا أنه يعرض نفسه للانتقال تلقائياً إلى جدول غير المشتغلين دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد، وهذا وفقا لنص المادة 24 من القانون 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون 147 لسنة 2019 على أن تكون مدة التمرين سنتين تبدأ من تاريخ حلف اليمين، يتم إنقاصها إلى سنة واحدة للحاصلين على أكثر من دبلومة من دبلومات الدراسات العليا في القانون أو على أي مؤهل أعلى، فإذا لم يقيد المحامي أمام المحاكم الابتدائية خلال ستة أشهر من انقضاء المدة المشار إليها، فإنه ينتقل تلقائياً إلى جدول غير المشتغلين دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد.

وأوضح “رشوان” أنه يجوز له بعد ذلك طلب إعادة القيد متى توافرت له الشروط المقررة في القانون والذي مفاده ”أن الحل هو طلب إعادة القيد من جديد متى توافرت الشروط المقررة في هذا القانون وذلك يعني ضياع المدة السابقة – ويكون القيد من جديد وبرسوم جديدة”.

 

 


سوهاج

نقابة المحامين

سامح عاشور

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