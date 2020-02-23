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ضبط 60 كيلو بانجو فى حملة أمنية مكبرة بـ"أوكار الرى بالرش" فى أسوان

الأحد، 23 فبراير 2020 02:13 م
ضبط 60 كيلو بانجو فى حملة أمنية مكبرة بـ"أوكار الرى بالرش" فى أسوان المضبوطات
أسوان – عبد الله صلاح

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داهمت حملة أمنية مكبرة نفذتها إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، لاستهداف أوكار تجار المخدرات والبؤر الإجرامية بقرية "الرى بالرش" بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، أسفرت نتائجها عن سقوط عاطل وبحوزته 60 كيلو من نبات البانجو المخدر وأسلحة نارية وعدد من الطلقات والمبالغ المالية حصيلة الاتجار فى المواد المخدرة، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت معلومات وصلت للمقدم أحمد النحال رئيس مباحث مركز شرطة إدفو، تفيد بقيام أحد الأشخاص بالاتجار فى المواد المخدرة "البانجو" بقرية الرى بالرش دائرة المركز، وعلى الفور تم إعداد خطة أمنية بمعرفة النقيب محمد امبابى والنقيب سيد الطويل، وتم تشكيل قوة أمنية لمداهمة المكان المذكور ترأسها النقيب محمد السعدنى والنقيب على شلتوت والنقيب محمود تعلب والنقيب أشهب القاضى.

وأسفرت نتائج الحملة عن ضبط سلاح آلى وآخر فرد خرطوش محلى الصنع وطلقات ومبلغ مالى وهاتف محمول، بحوزة "م. ح . م" عاطل ومقيم قرية الرى بالرش مركز إدفو، وله محل إقامة آخر مركز جهينة محافظة سوهاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تأتى هذه الحملات تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية، وتعليمات اللواء هشام فاروق مدير أمن أسوان، وتحت إشراف مدير إدارة البحث الجنائى، وتتضمن القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزى الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقاً مع فرع الأمن العام بأسوان، فى ضوء خطة المديرية بتنفيذ إستراتيجية الوزارة، بتكثيف التواجد الشرطى بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيداً على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون.

 

 


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