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ضبط كيلو هيروين و18 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص فى حملة أمنية بالمنيا

الأحد، 23 فبراير 2020 11:06 ص
ضبط كيلو هيروين و18 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص فى حملة أمنية بالمنيا هيروين - أرشيفية
المنيا – فريق المحافظات

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تمكنت مباحث المخدرات بالمنيا من ضبط أحد المتهمين وبحوزته كمية من الحشيش بقصد توزيعها على عملائه، حيث تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطاراً من العميد خالد عبد السلام مدير البحث الجنائى يفيد تمكن مباحث المخدرات من ضبط 6 قضايا مواد مخدرة بينهم 4 قضايا اتجار و2 تعاطى، وقد تم ضبط أحد المتهمين وبحوزته 1015 جراما من الحشيش وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.

وفى نفس السياق تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 18 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص بحوزة متهمين عبارة عن 15 فرد محلى الصنع ومسدس وبندقية خرطوش واخرى آلية، بالإضافة إلى عدد من الطلقات النارية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم إحالة المتهمين للنيابه لتباشر التحقيق.

وفى وقت سابق، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا بالتعاون مع وحدة مباحث مركز شرطة ديرمواس القبض علي هارب من أحكام بالسجن لمده 55 سنة و تم التحفظ على المتهم وتحرر محضر عن الواقعة .

تلقي اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من العميد خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية يفيد فى تلقيه إشارة من مأمور مركز شرطة ديرمواس يفد بالقبض على هارب من أحكام بالسجن

ونجحت قوة شرطة من وحدة مباحث المركز بقيادة المقدم أحمد الصفتي رئيس مباحث المركز القبض على اخطر العناصر الاجرامية الهارب من اجمال أحكام   قضائية 55 سنة ما بين اقتحام المركز، واستعمال القوة والسلاح، واقتحام مجلس المدينة، واستعمال القوة والسلاح، وتبين أن المتهم الهارب يدعى " أمين. م. أ " وشهرتة أبو الليل 50 سنة عاطل ومقيم بقرية أسمو العروس وبحوزته سلاح نارى "طبنجة" تم التحفظ علي المتهم والمضبوطات وحرر محضر عن الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 


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محافظه المنيا

حشيش

بندقيه

خرطوش

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