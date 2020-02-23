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ضبط شقيقين كونا تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة المواشى بدمياط

الأحد، 23 فبراير 2020 01:50 م
ضبط شقيقين كونا تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة المواشى بدمياط حملة أمنية - أرشيفية
دمياط ـ عبده عبد البارى

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواشى من قرى دمياط وبيعها بمحافظتى الدقهلية والشرقية، وتلقى اللواء إسماعيل حسين مدير أمن دمياط اخطارا من العميد حسام الباز مدير المباحث الجنائية بورود عدة بلاغات مختلفة بشأن سرقة المواشي والذي أمر بتشكيل فريق بحث تضمن المقدم محمد معوض رئيس مباحث مركز شرطة دمياط لسرعة التحري وكشف غموض الواقعة بالإضافة إلي ضبط مرتكبيها .

وأسفرت الجهود أن وراء ارتكاب الواقعة كل من، الشقيقين تامر حمام، محمد حمام المقيمان بجزيرة العزبى وسط بحيرة المنزلة والسابق اتهامه فى عدة قضايا ما بين ( سرقة مواشى – سلاح نارى )  حيث قام المتهمان بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص ( سرقة مواشى )، وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبط المتهمين وبحوزتهم 8 قطع ماشية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة سالفة الذكر فضلاً عن ارتكابهم  وقائع سرقة ماشية أخرى وتم تحرير المحضرين أرقام 3346 و2705 لسنة 2020 جنح مركز شرطة دمياط  تمهيداً لعرض المتهمين علي النيابة لبدء التحقيقات .

جدير بالذكر، أن أهالى قرى السيالة والعنانية وغيط النصارى والبصارطة المحازين لبحيرة المنزلة سبق واشتكوا من تعدد وقائع سرقات المواشي من قبل مجهولين مسلحين ببحيرة المنزلة

تمكنت الأجهزة الأمنية بدمياط من ضبط تشكيل عصابى يضم عاطلين لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابى لسرقة المساكن بدمياط.

وأكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة دمياط الجديدة، بمديرية أمن دمياط، قيام عامل له معلومات جنائية، عاطل، مقيمان بدائرة مركز شرطة فارسكور، بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبحوزتهما سيارة ملاكي مستأجرة من أحد المعارض، ويقومان باستخدامها فى تحركاتهم، وعدد من مفاتيح الأبواب التى تستخدم فى فتح المساكن، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وقيامهما بارتكاب 6 جرائم سرقات مساكن، وبإرشادهما تم ضبط جميع المسروقات ،تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين ، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم السرقات .

 


محافظه دمياط

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سرقه المواشي

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