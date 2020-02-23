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صور.. وكيل تعليم جنوب سيناء يتابع سير العملية التعليمية بشرم الشيخ

الأحد، 23 فبراير 2020 02:11 م
صور.. وكيل تعليم جنوب سيناء يتابع سير العملية التعليمية بشرم الشيخ محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء
جنوب سيناء – فايزة مرسال

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زار محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء اليوم مدرسة الفيروز الرسمية التابعة لإدارة شرم الشيخ التعليمية رافقه أثناء الزيارة حنان إسماعيل مديرة إدارة شرم الشيخ، وخلال الجولة تفقد وكيل الوزارة قاعات رياض الأطفال والفصول الدراسية اطمأن خلالها على سير الدراسة ونواحي الاستفادة من المنظومة الجديدة على شخصية الأطفال وبناء قدراتهم واهتماماتهم مؤكدا على أهمية دور المعلم داخل المنظومة كموجه وميسر، مشيرا إلى أن هذا الدور يعمل على تكوين شخصية قادرة على التحدي والمشاركة الإيجابية الفعالة.

كما تابع سير العملية التعليمية بإدارات المديرية بجنوب سيناء مدرسة جيل اكتوبر   الثانوية التابعة لإدارة شرم الشيخ التعليمية، وتفقد وكيل الوزارة الفصول الدراسية وأجرى حوارا مع الطلاب حول مدى الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة داخل المنظومة التعليمية الجديدة وطرق استخدامات السبورة التفاعلية داخل الفصل الدراسي، مشيرا إلى أن هذه الأدوات تعين الطلاب على أن تكون عملية التعلم ميسرة وممتعة ومنتجة لنواتج التعلم.

وفى وقت سابق كرم محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، في إطار تشجيع وتحفيز الطلاب والطالبات على التميز والتفوق الدراسي اليوم، تلاميذ وتلميذات مدرسة الزهور الابتدائية التابعة لإدارة طور سيناء، بحضور أحمد غيث مدير إدارة طور سيناء، وكان في استقباله مدير المدرسة وبمشاركة أولياء أمور التلاميذ، كما كرم وكيل الوزارة بعض أعضاء هيئة تدريس المدرسة المتميزات خلال الفصل الدراسي الأول.

وخلال كلمته هنأ وكيل الوزارة أعضاء هيئة التدريس والتلاميذ بالفصل الدراسي الجديد مرحبا بمشاركة أولياء الأمور بحضور تكريم أنجالهم وبناتهم.

وأعرب وكيل الوزارة عن سعادته بحضور فعاليات التكريم تشجيعا لأبنائه وبناته من المدرسة إيمانا بأنهم جيل المستقبل وحماة الوطن، مشيرا إلى تكاتف الجهود من الدولة المصرية لرعاية هذا الجيل وإعداده ليكون على مستوى التحديات وقادرا على البناء والحفاظ على مقدرات الوطن ومكتسباته الوطنية، لافتا إلى أن التفوق بالمدرسة ظاهرة طيبة وحسنة تستحق التقدير مقدما الشكر لهيئة التدريس بالمدرسة ومدير المدرسة على الجهد المبذول.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمجلس أمناء المدرسة وأولياء الأمور لمشاركتهم الإيجابية بالمدرسة وتفاعلهم معها، مضيفا أن ثمرة تلك المشاركة هذا التميز والتفوق والنجاح سواء للطالب أو نجاح دور المدرسة، مضيفا أن هذا النموذج من التعاون والنجاح يعتبر هاديا وملهما لبقية المدارس الأخرى.

وكرم وكيل الوزارة أعضاء والتلاميذ والتلميذات بمدارس الزهور الابتدائية الفصل الدراسي الأول 2019 / 2020.

 

 

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مدينة شرم الشيخ

متابعة سير العملية التعلمية

فصول

استخدامات السبورة

طلاب

وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء

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