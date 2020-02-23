صور.. رئيس جامعة المنوفية يتفقد تجهيزات طب الأسنان

المنوفية -محمد فتحى

تفقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة مبنى كلية طب الأسنان لمتابعة العمل بالتشطيبات والتجهيزات والوقوف على ماتم الانتهاء منه بجميع أدوار المبنى وماتضمه من مدرجات ومعامل وعيادات ومكاتب إدارية.

رافق رئيس الجامعة فى جولته العميد ممدوح زوام مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وبعض مهندسى الجهاز المسئولين عن أعمال الموقع، والدكتور أيمن عبد الحميد مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية، الدكتورة رباب مبارك المشرفة على تجهيزات كلية طب الأسنان.

تم خلال الجولة عرض مفصل لكافة أعمال الموقع، وشدد رئيس الجامعة على سرعة الإنتهاء من كافة التشطيبات والتجهيزات وفق الجدول الزمنى المحدد، وإعلان حالة الاستعداد القصوى للإنتهاء من الموقع حتى يتسنى استقبال الطلاب بالعام الدراسى القادم.

كما تفقد رئيس الجامعة الموقع العام للمجمع الطبى، ومبنى العيادات الخارجية، والمدرجات الجديدة بكلية الطب، يرافقه الدكتور محمود قورة عميد الطب والدكتور محمد الصاوى مدير عام المستشفيات الجامعية، والمحاسب جلال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة، والمحاسب محمد عبد المنعم أمين عام الجامعة المساعد للتخطيط والمتابعة والمهنذسة رباب الدالى مدير عام الشئون الهندسية بالجامعة.

وكان الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، قد إفتتح فعاليات المؤتمر 21 لقسم الباطنة بكلية الطب بحضور الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور محمود قورة عميد الكلية والدكتور عبد الله بهنسى رئيس القسم ورئيس المؤتمر.

أعرب رئيس الجامعة عن سعادته الدائمة بالمشاركة فى مؤتمرات كلية الطب وتميزها على كافة المستويات وتغطيتها لمختلف التخصصات والأقسام، والتطور الملحوظ الذى يشهده القطاع الطبى، والبحث عن كل ماهو جديد فى المجال الطبى لتطوير الخدمة البحثية والعلاجية.

كما رحب رئيس الجامعة بالطلاب المتواجدين من جامعات أخرى فى إطار التبادل الطلابى بين الجامعات، للتدريب العملى فى الكلية، وأهمية المشاركة الطلابية فى هذه الملتقيات لاكتساب مهارات جديدة، والإطلاع على أحدث العلاجات والأبحاث، متمنيا التوفيق لفعاليات المؤتمر والخروج بتوصيات هامة تخدم العملية التعليمية والبحثية.

وأشاد عميد الكلية بقسم الباطنة ووحداته الخمس ومايقدمونه من خدمات طبية متميزة للمرضى وأكد على أهمية التعاون بين الأقسام فى عقد المؤتمرات العملية وورش العمل لتقديم خدمات علاجية متميزة بمجهود الجميع وأعلن أن إدارة الكلية مكتبها مفتوح دائما لتلقى أى أفكار تساهم فى خدمة الطالب والمريض.

واشار رئيس المؤتمر إلى أن المؤتمر تناول من خلال 3 جلسات علمية 12 محاضرة وبحث علمى الرعاية الصحية والطبية فى فترة ما قبل و بعد العلاج التداخلى للأمراض بمشاركة الأقسام الطبية المختلفة إلى جانب استعراض المعايير العالمية للتعامل مع الحالات الحرجة وتقيمها قبل وبعد الجراحة بحضور عدد كبير من اطباء الباطنة العامة و أمراض الغدد الصماء و أمراض الكلى و أمراض الجهاز الهضمى و الكبد و أمراض الدم و المناعة و التخدير و الجراحة بكليات الطب ووزارة الصحة والتأمين الصحي.

مقرر المؤتمر الدكتور سعيد خميس ومنظم المؤتمر الدكتور عبد الناصرجادالله والدكتور هيثم بدر وتراس اللجان العلمية دكتور صبرى شعيب والدكتور علاء عبد السلام والدكتور أشرف غريب والدكتور محمود عمارة.



