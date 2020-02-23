سوبر كورة
Ads
الأحد، 23 فبراير 2020 03:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. انطلاق كرنفال أورورو فى بوليفيا

الأحد، 23 فبراير 2020 03:00 ص
صور.. انطلاق كرنفال أورورو فى بوليفيا كرنفال أورورو
كتب محمد جمال - تصوير رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شارك عدد كبير من الموسيقيين والراقصين فى كرنفال أورورو البوليفى، ، حيث أمتلأت شوارع هذه المدينة بالألوان والأعلام والعروض الراقصة فى احتفالية مدرجة ضمن قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) للتراث الإنسانى، وبدأ المهرجان بطقس دينى شاركت به آلاف الراقصات اللاتى قدمن العديد من العروض التقليدية والفلكلورية.

كما شارك فى الكرنفال الذى يعد واحداً من بين الأكبر فى أمريكا الجنوبية، العديد من الموسيقيين الذين ارتدوا سترات حمراء وصفراء وخضراء، تمثيلاً لعلم بوليفيا.

جانب من العروض الفنية

جانب من العروض الفنية

وقام الموسيقيون بعزف العديد من الأناشيد التى تمثل أقاليم بوليفيا المختلفة، فى حين برزت مشاركة فانيا ميراندا التى أصبحت أول إمرأة تقود الأوركسترا فى المهرجان المقام بمدينة أورورو.

ويعد هذا الكرنفال واحداً من بين الأكثر حشداً فى أمريكا الجنوبية، إلى جانب كرنفالى ريو دى جانيرو فى البرازيل، وبارانكيا بكولومبيا.

جانب من العروض
جانب من العروض

 

جانب من الكرنفال
جانب من الكرنفال

 

جانب من عروض الكرنفال
جانب من عروض الكرنفال

 

عروض راقصة خلال الكرنفال
عروض راقصة خلال الكرنفال

 

عروض راقصة
عروض راقصة

 

عروض فنية
عروض فنية

 

كرنفال أورورو فى بوليفيا
كرنفال أورورو فى بوليفيا

 

كرنفال أورورو
كرنفال أورورو

 

محتفلات بكرنفال أورورو
محتفلات بكرنفال أورورو

 

يذكر أن، بدأ محتفلون فى ألمانيا، يرتدون زى مهرجين، ويضعون شعرًا مستعارًا، اليوم الخميس، ستة أيام من الاحتفالات بـ"مهرجان النساء" أو "كرنفال المرأة"، وهو اليوم الذى تسيطر فيه السيدات على نحو تقليدى على مجالس المدن، ويقمن بقطع رابطات عنق الرجال، وبدأت احتفالات المهرجان فى الساعة 11:11 صباحًا بالتوقيت المحلى، فى كولونيا، وأجزاء كاثوليكية أخرى من ألمانيا.

يعتبر كرنفال المرأة تقليد قديم في منطقة راينلاند وأجزاء أخرى من ألمانيا فى عام 1824 أسست النساء فى منطقة بون فى بون أول لجنة نسائية ، ومن ثم طالبن تطالبن بحقهن في الاحتفال بالكرنفال مثل الرجال.


كرنفال أورورو

بوليفيا

اليونسكو

أمريكا الجنوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المطاعم السياحية: مطربو المهرجانات مستمرون فى الغناء لحين مخاطبتنا رسميًا

المطاعم السياحية: مطربو المهرجانات مستمرون فى الغناء لحين مخاطبتنا رسميًا

بعد بيع الدولار.. الاستثمار فى البورصة حلال ولا حرام؟.. دار الإفتاء تُجيب

بعد بيع الدولار.. الاستثمار فى البورصة حلال ولا حرام؟.. دار الإفتاء تُجيب

النقض تصدر اليوم حكمها فى الطعن على قضية رشوة رئيس مصلحة الجمارك السابق

النقض تصدر اليوم حكمها فى الطعن على قضية رشوة رئيس مصلحة الجمارك السابق

محمد رمضان يفجر مفاجأة: معايا فيديو يودى الطيار السجن ومردتش أنشره

محمد رمضان يفجر مفاجأة: معايا فيديو يودى الطيار السجن ومردتش أنشره

"الآثار": احتفالية أبو سمبل رسالة اطمئنان للعالم ودعوة للسياحة المصرية.. فيديو

"الآثار": احتفالية أبو سمبل رسالة اطمئنان للعالم ودعوة للسياحة المصرية.. فيديو

التضامن تبدأ اليوم تلقى طلبات الراغبين للحصول على تأشيرات حج الجمعيات الأهلية

التضامن تبدأ اليوم تلقى طلبات الراغبين للحصول على تأشيرات حج الجمعيات الأهلية

فيديو.. محمد رمضان عن ظهوره عارياً أثناء الغناء: "ده فن بيطلب ملابس لكل أغنية"

فيديو.. محمد رمضان عن ظهوره عارياً أثناء الغناء: "ده فن بيطلب ملابس لكل أغنية"

محمد رمضان يعلق على منع مطربى المهرجانات من الغناء.. اعرف قال إيه

محمد رمضان يعلق على منع مطربى المهرجانات من الغناء.. اعرف قال إيه

العربية: رئيس الاستخبارات القطرى يلتقى رئيس الموساد الإسرائيلى فى الدوحة

العربية: رئيس الاستخبارات القطرى يلتقى رئيس الموساد الإسرائيلى فى الدوحة

سائح عربى يصف الوضع فى مدينة شيان الصينية ومكافحتها لفيروس كورونا.. فيديو

سائح عربى يصف الوضع فى مدينة شيان الصينية ومكافحتها لفيروس كورونا.. فيديو

فيديو.. أمريكى من أصل ليبى يخصص حياته لرعاية الأطفال ذوى العاهات

فيديو.. أمريكى من أصل ليبى يخصص حياته لرعاية الأطفال ذوى العاهات

أخبار × 24 ساعة.. السياحة: زيادة أعداد السائحين إلى مصر دليل على استقرار البلاد

أخبار × 24 ساعة.. السياحة: زيادة أعداد السائحين إلى مصر دليل على استقرار البلاد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة