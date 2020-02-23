صور.. انطلاق كرنفال أورورو فى بوليفيا

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

شارك عدد كبير من الموسيقيين والراقصين فى كرنفال أورورو البوليفى، ، حيث أمتلأت شوارع هذه المدينة بالألوان والأعلام والعروض الراقصة فى احتفالية مدرجة ضمن قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) للتراث الإنسانى، وبدأ المهرجان بطقس دينى شاركت به آلاف الراقصات اللاتى قدمن العديد من العروض التقليدية والفلكلورية.

كما شارك فى الكرنفال الذى يعد واحداً من بين الأكبر فى أمريكا الجنوبية، العديد من الموسيقيين الذين ارتدوا سترات حمراء وصفراء وخضراء، تمثيلاً لعلم بوليفيا.

جانب من العروض الفنية

وقام الموسيقيون بعزف العديد من الأناشيد التى تمثل أقاليم بوليفيا المختلفة، فى حين برزت مشاركة فانيا ميراندا التى أصبحت أول إمرأة تقود الأوركسترا فى المهرجان المقام بمدينة أورورو.

ويعد هذا الكرنفال واحداً من بين الأكثر حشداً فى أمريكا الجنوبية، إلى جانب كرنفالى ريو دى جانيرو فى البرازيل، وبارانكيا بكولومبيا.



جانب من العروض



جانب من الكرنفال



جانب من عروض الكرنفال



عروض راقصة خلال الكرنفال



عروض راقصة



عروض فنية



كرنفال أورورو فى بوليفيا



كرنفال أورورو



محتفلات بكرنفال أورورو

يذكر أن، بدأ محتفلون فى ألمانيا، يرتدون زى مهرجين، ويضعون شعرًا مستعارًا، اليوم الخميس، ستة أيام من الاحتفالات بـ"مهرجان النساء" أو "كرنفال المرأة"، وهو اليوم الذى تسيطر فيه السيدات على نحو تقليدى على مجالس المدن، ويقمن بقطع رابطات عنق الرجال، وبدأت احتفالات المهرجان فى الساعة 11:11 صباحًا بالتوقيت المحلى، فى كولونيا، وأجزاء كاثوليكية أخرى من ألمانيا.

يعتبر كرنفال المرأة تقليد قديم في منطقة راينلاند وأجزاء أخرى من ألمانيا فى عام 1824 أسست النساء فى منطقة بون فى بون أول لجنة نسائية ، ومن ثم طالبن تطالبن بحقهن في الاحتفال بالكرنفال مثل الرجال.