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صاحب محل يشرع بقتل عامل فى فرح بالقليوبية وعاطل يحاول قتل جارة لخلافات الجيرة

الأحد، 23 فبراير 2020 10:10 ص
صاحب محل يشرع بقتل عامل فى فرح بالقليوبية وعاطل يحاول قتل جارة لخلافات الجيرة اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية
القليوبية - نيفين طه

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شرع عاطل بقتل جاره بسلاح نارى"فرد خرطوش" مما أصابه بخرج أسفل البطن لخلافات الجيرة بينهما، تم نقل المصاب إلى مستشفى قليوب وضبط المتهم والتحفظ على أداه الجريمة وتولت النيابة التحقيق .

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد هيثم حجاج مأمور مركز شرطة قليوب، بتلقيه إشارة من مستشفى قليوب العام، يفيد بوصول المدعو "احمد ع م" 32 سنة، جزار ومقيم شارع السلخانة – ميت حلفا – دائرة المركز، مصاب رش خرطوش بالفخذ الأيمن أسفل البطن، وتم تحويله لمستشفى معهد ناصر لتلقى العلاج .

جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية، والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية.

وبالانتقال والفحص وسؤال المصاب إتهم المدعو " احمد ح م " 31 سنة، بدون عمل، ومقيم بذات الناحية، بالتعدى عليه وأحداث إصابته المشار إليها ، وذلك بسبب وجود خلافات جيرة سابقة بينهما، فحدثت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة فقام على أثرها المتهم بأطلاق عيار من فرد خرطوش كان بحوزته محدثا إصابته وفر هارباً .

تمكن الرائد أسلام مسعد رئيس مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهتة أقر بارتكاب الواقعة وتم بإرشاده من ضبط السلاح النارى المستخدم فى الواقعة عبارة عن فرد خرطوش محلى الصنع وعدد 2 طلقة من ذات العيار ، وتم التحفظ عليه .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 3424 جنح مركز قليوب لسنة 2020م وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كما تعدى صاحب محل موبايلات على عامل بسلاح أبيض "مطواه" مما أصابه بجرح طعنى بالبطن إثر مشادة بينهما بحفل عرس، تم نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعى وضبط المتهم والتحفظ على أداه الجريمة وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ العميد محمد سمير مأمور مركز شرطة بنها من مستشفى بنها الجامعى، بوصول المدعو "محمد ص ع" 31 سنه، ومقيم عزبة ابوباشا – بطا – دائرة المركز ، مصاب بجرح طعنى بالبطن من الجانب الايسر .

جرى إخطار اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، بالانتقال والفحص، وبسؤال المصاب، إتهم المدعو "حسام س ا" 27 سنه، صاحب محل موبيليا ومقيم كفر أبو ذكرى – دائرة المركز ، بالتعدى عليه وأحداث إصابته المشار إليها ، وذلك بسبب حدوث مشادة كلامية بينهما أثناء تواجدهما بحفل عرس نجل عمه بناحية بطا – دائرة المركز تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المتهم بالتعدى عليه بسلاح أبيض " مطواة " كان بحوزته محدثاً إصابته وفر هارباً .

تمكن المقدم أحمد عبدالمنعم رئيس مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وتم بإرشاده من ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة، عبارة عن مطواة ، وتم التحفظ عليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

 


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