"شباب القليوبية" تدرب الفتيات على صيانة الأجهزة الكهربائية

القليوبية إبراهيم سالم

دشنت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، بقيادة الدكتور محمود الصبروط، مدير المديرية، مبادرة جديدة تحت شعار "من الشباب إلي الشباب"، وذلك في إطار التعاون المستمر بين وزاره الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضه، حيث من المقرر تتفيذ دورتين حرفيتين للشباب والفتيات.

وأوضحت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، أنه تم، اليوم الأحد، البدء بالدورة التدريبية الأولى في مجال صيانه الكهرباء، على أن تكون خلال الفتره من 23 فبراير الجاري حتي 5 مارس المقبل، وذلك بمركز شباب المنشيه بإدارة شباب بنها.

وقام خلالها المدرب أحمد متولى مدرس متخصص فى مجال الكهرباء، بإعطاء نبذات مختصرة عن الكهرباء، والتيارات العالية والمنخفضة، وكيفية معرفة أن الكهرباء ملمسة أرضي أم فى الحائط، وطرقبسيطة لتوصيل الكشفات المنزلية بأقرب تيار كهربائي فى حالة عدم وجود متفاح ثابت لها.

وأكدت المديرية، أن البادرة تأتي برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضه، ووليد فرماوي وكيل المديريه للرياضة، وتحت إشراف عام معتز بالله سليمان مدير إدارة الشباب بالمديرية، وتنفيذ منسق السكان رباب محمد عبد التواب.

فيما عقد الدكتور محمود الصبروط مدير عام مديرية الشباب بالقليوبية اجتماع تنسيقيا مع مسؤلي الطلائع والرياضة بالمديرية والإدارات الفرعية ذلك مناقشة استعدادات القليوبية للاشتراك في مشروع اولمبياد الطفل المصرى الثانى 2020 .

وناقش الاجتماع ضرورة تحفيز مشاركة مراكز الشباب والتسجيل ، و توفير كل مايلزم من تجهيزات من كمبيوترات وورق تصوير وفايلات للمسجلين، والاهتمام بمتابعة الاوراق المطلوبة للمدربين واللاعبين .

كما تم التأكيد على ان يتم تسجل ادارة شباب الخانكة بمركز شباب العيايدة، وادارة شباب شبرا بمركز شباب 15 مايو ، ادارة شباب طوخ وشبين بالموقع الخاص بمركز شباب مشتهر ، وادارة شباب كفرشكر وبنها تسجل بموقع مركز شباب مدينة بنها ، وادارة شباب القناطر وقليوب تسجل بموقع مركز شباب مدينة قليوب .