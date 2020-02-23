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س و ج : هل يتحسن الصداع النصفى مع مرور الوقت؟

الأحد، 23 فبراير 2020 08:00 ص
س و ج : هل يتحسن الصداع النصفى مع مرور الوقت؟ الصداع النصفى
كتبت فاطمة خليل

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الصداع النصفي أكثر من مجرد صداع سيء وألم شديد في الرأس، وهي أكثر شيوعًا مما يعتقد معظم الناس، وفي هذا التقرير يقدم الدكتور تيموثي كولينز، أخصائي الصداع والألم إجابات على ٥ أسئلة شائعة حول الصداع النصفي، وفقا لموقع duke health .

س: ما هو الصداع النصفي؟

الصداع النصفى هو ألم معتدل إلى حاد فى الرأس (عادة من جانب واحد ولكن فى بعض الأحيان على حد سواء)، وغالبًا ما يتضمن الغثيان أو الدوار أو الوخز فى الوجه أو التنميل أو الاضطرابات البصرية أو الحساسية للضوء أو الصوت أو الرائحة، يمكن أن يحدث عدة مرات فى الأسبوع.

 قد يكون لكل شخص مجموعة من الأعراض الخاصة به، ويمكنه أن يتغير من الصداع النصفى إلى نوع آخر.

 

2. ما الذى يسبب الصداع النصفي؟

بينما لا أحد يعرف على وجه اليقين سبب حدوث الصداع النصفى، فإن العلاجات الحديثة تستهدف بروتينًا محددًا يبدو أنه يساهم فى الصداع النصفى. 

الصداع النصفى أكثر شيوعًا عند النساء، مما يشير إلى أن الهرمونات مثل الاستروجين قد تلعب دورًا. 

قد يؤدى الارتباط الوراثى أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة به، حيث يبدو أن الصداع النصفى يعمل فى العائلات ويواصل الباحثون البحث عن السبب الجذرى للصداع النصفى.


3. هل يتحسن الصداع النصفى مع مرور الوقت؟

معظم المصابين بالصداع النصفى يعانون من صداع أقل مع تقدمهم فى السن، لكن هذا غير مضمون، ولهذا السبب من المرجح أن يوصى طبيبك بالعلاج الآن بدلاً من الانتظار.

 

٤- هل يدمر الصداع النصفى الدماغ؟

لا، لا يسبب الصداع النصفى أى ضرر لعقلك أو رأسك، حتى لو كان شديدًا.


 

5. ما هو أفضل علاج للصداع النصفي؟

 هناك العديد من الأدوية المتاحة لعلاج الصداع، لكن فى حين أن كل دواء مناسب لشخص ما قد لا يناسبك قد يطلب منك طبيبك عدة أدوية مختلفة للعثور على الدواء المناسب.

على الرغم من عدم وجود اختبار للصداع النصفى، إلا أن أخصائيى الأعصاب والصداع يمكن أن يساعدوا فى تحديد أعراض الصداع وشدته وتكراره وخصائص أخرى لتحديد ما إذا كان الصداع النصفى هو التشخيص المناسب والتوصية بخطة علاج.

 


اعراض الصداع النصفى

اسباب الصداع النصفى

علاج الصداع النصفى

اضرار الصداع النصفى

الصداع النصفى

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