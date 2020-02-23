سياحة الكروز وتطوير المتاحف ضمن ملفات ساخنة لتنشيط القطاع بين مصر واليونان

كتبت آمال رسلان

على مدار يومين تجول وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى في متاحف أثينا وورش العمل الخاصة بإنشاء المستنسخات الأثرية، وبحث مع المسئولين عددا من الملفات للتعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، بهدف دفع الحركة السياحية بين البلدين، والتعاون المشترك في مجال الآثار.

وأسفرت الزيارة التي تعد أولى جولات العنانى الخارجية منذ توليه حقيبة السياحة إلى جانب الآثار، عن عدد من التفاهمات المشتركة بين الجانبين، أهمها: