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"سموم الإسكندرية" يحذر من تناول سمك فيلية مجهول المصدر

الأحد، 23 فبراير 2020 04:22 م
"سموم الإسكندرية" يحذر من تناول سمك فيلية مجهول المصدر سمك القراض - أرشيفية
الإسكندرية فريق المحافظات

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أعلن مركز الإسكندرية للسموم التابع لجامعة الإسكندرية، اليوم الأحد، عن استقباله على مدار الأيام الماضية عدد من الحالات التي تناولت سمك فيلية من مصادر مختلفة مصحوبة بأعراض عصبية وهي تنميل حول الفم وبالأطراف. 
 
وأوضح المركز خلال البيان الصادر اليوم، أن أعراض تناول سمك الكرنب "القراض" تظهر من ساعتين إلى ثلاث ساعات، لا يتاثر هذا النوع من السم بالطهي. 
 
وأضاف البيان أن من أعراض تناول سمك الكرنب حدوث تنميل مفاحئ في الوجه واللسان والشفاتين، وارتخاء في عضلات المفاصل، والغثيان، وصداع، ودوار، وأما الأعراض الأكثر حدة تظهر في شكل آلام عضلية، وهبوط في ضغط الدم، وشلل مفاجئ، وقد يتطور الأمر إلى توقف الجهاز التنفسي والتسبب الوفاة. 
 
وينصح المركز بتجنب أنواع السمك غير مضمونة المصدر، وتجنب البحث عن أرخص الأنواع، لأنه قد يكون مميت لأن البعض يقوم بسلخها وبيعها على شكل قطع فيلية، فلا يمكن التعرف عليها شكلاً وتباع بأرخص الأسعار. 
 
وأوضح البيان أنه إذا تم تنظيف السمكة وسلخها ولم تزال الغدد السامة، سوف يصاب لحم السمكة فوراً بالسم. 
 
وحذر مركز الإسكندرية للسموم، المواطنين من تناول سمك الفيلية مجهول المصدر وسرعة التوجه إلى مركز السموم في حالة تناوله وظهور أي أعراض.
 
 
 
 
 
 

 


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