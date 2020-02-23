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خالد صلاح
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روسيا تنفى اتهامات واشنطن لها بنشر الشائعات المرتبطة بـ"كورونا"

الأحد، 23 فبراير 2020 09:15 ص
روسيا تنفى اتهامات واشنطن لها بنشر الشائعات المرتبطة بـ"كورونا" المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
أ ش أ

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نفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا التصريحات الأمريكية الأخيرة التى تتهم فيها موسكو بترويج معلومات عبر الإنترنت بأن واشنطن هى المسؤولة عن انتشار فيروس كورونا فى العالم. 
ورفضت زاخاروفا ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد ـ هذه التصريحات، قائلة "إن هذه الاتهامات ما هي إلا نشر متعمد لشائعات".
وكانت تقارير إخبارية قد نقلت في وقت سابق عن مصدر في الخارجية الأمريكية قوله "إن روسيا تسعى لتشويه صورة الولايات المتحدة من خلال ترويج أخبار على شبكات التواصل الاجتماعي تتهمها فيها بالوقوف وراء انتشار فيروس "كورونا" حول العالم.
وقد انتشر فيروس "كورونا" الجديد في عشرات الدول وخلف حوالي 2500 حالة وفاة، أغلبهم في الصين، ولم يتم حتى الآن التوصل إلى لقاح ضد هذا الفيروس، رغم الجهود الدولية في هذا الشأن.
يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).


ماريا زاخاروفا

وزارة الخارجية الروسية

روسيا

فيروس كورونا

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