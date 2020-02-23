رئيس جامعة أسوان: قافلة طبيبة مجانية لعلاج الشفة الأرنبية للأطفال

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

نظمت جامعة أسوان والمستشفى الجامعى بأسوان، القافلة الطبية لعمليات الشفة الأرنبية بمحافظة أسوان، وتتواصل أعمال القافلة الطبية الجراحية التوعوية والعلاجية لعلاج الشفة الأرنبية وسقف الحلق والعيوب الخلقية بالجمجمة للأطفال بقسم التجميل بالمستشفى الجامعى بأسوان وتعمل القافلة على توفير التدخل الجراحى بالمجان مع إجراء الفحوصات اللازمة.

وأكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، أنه أعمال القافلة الطبية الجراحية تأتى التطوعية والعلاجية لعلاج الشفة الأرنبية، وسقف الحلق والعيوب الخلقية بالجمجمة للأطفال بقسم التجميل بالمستشفى الجامعى بأسوان، فى إطار خدمة المجتمع وتقديم الخدمة الطبية للغير القادرين من مرضى وأطفال أسوان ومحافظات جنوب الصعيد وكافة الجهات والتى تستمر أعمالها على مدار يومين.

وأضاف الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، أن القافلة الطبية الجراحية التطوعية والعلاجية لعلاج الشفة الأرنبية وسقف الحلق والعيوب الخلقية بالجمجمة للاطفال بقسم التجميل بالمستشفى الجامعى بأسوان، ضمت العديد من التخصصات منها جراحة التجميل وجراحة الأطفال والتخدير والرعاية المركزة وتقويم الأسنان والتخاطب والمعامل الطبية والرعاية الاجتماعية والتسجيل الطبى، عن طريق أطباء مصريين متخصصين واستشاريين كبار زائرين من الخارج من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإيطاليا وباكستان والمغرب بالتعاون مع أطقم التمريض.

من جهته، أكد الدكتور محمد زكى الدهشورى، عميد كلية الطب بجامعة أسوان، أن القافلة الطبية الجراحية التطوعية والعلاجية لعلاج الشفة الأرنبية وسقف الحلق والعيوب الخلقية بالجمجمة للاطفال بقسم التجميل بالمستشفى الجامعى بأسوان، استهدفت إصلاح وإجراء عمليات جراحية إصلاحية للشفة الأرنبية وشق سقف الحلق وإصلاح العيوب الخلقية المصاحبة لهذه المشكلة من ضعف النطق واختلاله بأحدث الطرق الجراحية والعلمية الطبية.

ومن المتوقع إجراء القافلة إجراء القافلة باجراء ما بين 125- 180 عملية جراحية للمرضى الشفة الأرنبية وتوقيع الكشف على أكثر 670 حالة من قرى ومناطق محافظة أسوان والمحافظات الأخرى على مدار اليومين مع لقاءات توعوية صحية بالمستشفى الجامعى بأسوان.

وأوضح الدكتور أحمد قناوى موسى، رئيس قسم التجميل بالمستشفى الجامعى بأسوان، منسق عام القافلة الطبية لعمليات الشفة الأرنبية بمحافظة أسوان، أنها تضم 92 زائرا منهم 45 زائرا أجنبى ما بين أطباء وتمريض ومنسقين وفنيين لخدمة القافلة الطبية التى انطلقت فعالياتها من قسم التجميل بالمستشفى الجامعى بأسوان الذى استطاع خلال الفترة الماضية، أن يعمل على إقامة وتنظيم هذه القافلة التطوعية بالتعاون مع الجهات الطبية المشاركة لتحسين وتقديم الخدمة الطبية للمرضى، فى جزء من فى جزء دقيق من تخصص جراحات التجميل والإصلاح وجراحات الوجه والفكين والتشوهات الخلقية لدى الأطفال.

من ناحية أخرى، قال محمد السيد، من أهالى أسوان، إن زيارة الفريق الطبى الدولى إلى محافظة أسوان، ترفع عن المرضى وذويهم متابع ومشقة السفر والتكاليف الباهظة للعلاج والجراحات خارج محافظة أسوان، خاصة أن هذه العمليات الدقيقة التى تجرى على أيدى هذا الفريق الطبى الدولى نسبة الشفاء ونسبة نجاح العمليات تتم وفق معايير عالية ومهارات وكفاءة كبيرة ودقيقة.

وأضالف محمود عبد الرحمن، من من أهالى أسوان ضرورة تدريب شباب الأطباء وخاصة فى مستشفيات أسوان المركزية والعامة لتأهيل كوادر طبية بالمحافظة لعلاج وإصلاح وتجميل حالات الشفة الأرنبية، لتوطين هذه العمليات الحرجة بأسوان، ولعلاج كافة حالات الأطفال المصابين بالشفة الأرنبية فى الصعيد وحتى يمكن إنهاء عزلة الأطفال المرضى بحالات الشفة الأرنبية المختلفة وتأهيلهم لكونها تؤثر على كفاءة مهاراتهم وتواصلهم مع الآخرين.

وأشاد حمادة عبد الله من أهالى أسوان بالعمليات الجراحية لإصلاح الشفة الأرنبية وعلاج سقف الحلق، بمستشفى أسوان الجامعى التى تتم على أرض أسوان، وإعادة الأمل والبسمة للأطفال والكبار وإزالة الحاجز النفسى بينهم وبين الآخرين.