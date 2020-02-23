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رئيس الوزراء عن إزالة المناطق غير الآمنة: "مستعد أنزل أزيل معاكم"

الأحد، 23 فبراير 2020 05:48 م
رئيس الوزراء عن إزالة المناطق غير الآمنة: "مستعد أنزل أزيل معاكم" الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بإزالة المناطق غير الآمنة، وتسكين الأهالى بالوحدات البديلة بمحافظة القاهرة، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة، واللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، والمهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير المناطق العشوائية.
 
وفى مستهل الاجتماع، قدم الدكتور مصطفى مدبولى، الشكر لكل من محافظة القاهرة، ومديرية الأمن على الجهود المبذولة فى إزالة المناطق العشوائية الخطرة، وإعادة تسكين قاطنيها، من خلال نقلهم إلى الوحدات السكنية الجديدة، مطالباً فى هذا الصدد بضرورة تكثيف الجهود فى أكثر من منطقة عشوائية لسرعة نقل قاطنيها، خاصة مع توافر الوحدات السكنية البديلة وجاهزية تلك الوحدات، وذلك سعياً لتوفير حياة كريمة لأهالينا فى المناطق العشوائية التى تصنف على أنها ذات خطورة.
 
وجدد رئيس الوزراء التأكيد، خلال الاجتماع، على أن هناك توجيهات واضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة إزالة المناطق غير الآمنة، ونقل الأهالى للمناطق السكنية الجديدة، مع التشديد على عدم عودة المظاهر العشوائية مرة أخرى، سواء فى القاهرة أو أى محافظة أخرى.
 
وطالب رئيس الوزراء بتقديم خطط وبرامج زمنية محددة، لنقل قاطنى المناطق العشوائية التى يتم إزالتها، مع تحديد عدد تلك المناطق بشكل دقيق.
 
وخلال الاجتماع، استعرض محافظ القاهرة عدداً من المناطق التي يتم إزالتها حالياً، مع تسكين أهاليها في المناطق الجديدة، مشيراً إلى أنه من المخطط تسكين نحو 8700 أسرة في الـ 4 أشهر المقبلة، فى كل من مناطق ( المحروسة 1، 2 – الاسمرات 3 – أهالينا 1 – روضة السيدة)، وذلك نقلاً من المناطق غير الآمنة الموجودة داخل أحياء ( الشرابية- السلام أول- منشأة ناصر- مصر القديمة- دار السلام – السيدة زينب – الخليفة)، والتى تمثل خطورة على ساكينها.
 
وشدد رئيس الوزراء على حصر المستحقين بشكل دقيق، وعدم السماح بحصول أي مواطن غير مستحق على وحدة سكنية، مؤكداً على أننا لن نرضخ لأي محاولات من غير المستحقين للحصول على وحدات من المشروعات الجديدة، مضيفاً أنه يتم تعويض كل وحدة من المناطق غير الآمنة بوحدة بديلة في مشروعات حديثة تتمتع بجودة الحياة.
 
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "أنا مستعد أنزل أزيل معاكم المناطق غير الآمنة .. وننقل أهالينا لشقق جديدة".. مؤكداً أنه لأول مرة حالياً يوجد لدينا وحدات جاهزة للتسليم، ولذا علينا سرعة إتمام الإزالات، ونقل الأهالي للوحدات الجديدة.
 
وأضاف رئيس الوزراء: لم يكن أحد يحلم بأن يتحقق ما نحن فيه حالياً من تنفيذ أكبر مشروع تشهده الدولة لتطوير المناطق غير الآمنة، ونحن مستمرون في استكمال تنفيذ هذا المشروع الذي يوفر" حياة كريمة" لأهالينا الذين عانوا على مدى سنوات ماضية.
 
وكلف رئيس الوزراء فى ختام الاجتماع بسرعة إزالة منطقة بطن البقرة، وتطوير منطقة الفسطاط بوجه عام، وفى هذا الصدد، أشار محافظ القاهرة إلى أنه يتم حالياً العمل بمنطقتى السكاكيني والشرابية، مؤكداً على أنه سيتم البدء فى إزالة منطقتى بطن البقرة، وكوم غراب؛ تمهيداً لإزالة المناطق غير الآمنة من الفسطاط، والبدء فى تطوير بوجه عام.
 
 

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