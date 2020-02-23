رئيس الصين: الوضع بالنسبة لفيروس كورونا مازال معقدا

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قال الرئيس الصينى "شى جين بينج" إن الوضع بالنسبة لفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) مازال معقدا، وإن جهود السيطرة على الفيروس والوقاية منه تمر بمرحلة حاسمة، جاء ذلك فى كلمة ألقاها بينج، اليوم الأحد، خلال اجتماع فى بكين لدعم جهود تنسيق الوقاية من المرض الناتج عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) والسيطرة عليه والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف بينج، أن "الأمة الصينية مرت بالكثير من الصعوبات ولم تطغ هذه الصعوبات أبدا عليها، وواصلت مسارها نحو النمو والنهوض"، مؤكدا أهمية مواصلة الجهود للوقاية من الفيروس والسيطرة عليه وتعزيز التنسيق من أجل دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية قدما.

وتابع بينج، "ما زال وضع الفيروس معقدا وتمر الوقاية والسيطرة عليه بمرحلة حاسمة، وينبغى على لجان الحزب والحكومات على مختلف المستويات إثبات ثقة النصر ومواصلة إكمال أعمال الوقاية والسيطرة وتحويل الضغط إلى القوة المحركة وتحويل الأزمة إلى الفرصة واستئناف الانتاج والمعيشة بشكل منظم وتعزيز نسبة التنسيق السياسى وإتاحة الإمكانية التنموية الهائلة والطاقة القوية وبذل جهود لتحقيق هدف ومهمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا العام".

وكان التلفزيون الصينى الرسمى، أعلن ارتفاع عدد الوفيات نتيجة "فيروس كورونا" إلى 2445 شخصا، وقال التليفزيون الصينى، أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس وصلت إلى قرابة 77041 حالة.

يُذكر أن، فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

و من جهتها، قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين ، إن قدرة فيروس كورونا على الانتقال تزداد قوة وإن عدد حالات الإصابة بالعدوى قد يواصل الارتفاع، وذلك بعدما أصاب الفيروس أكثر من 77041 حالة فى العالم وأدى لوفاة 2445 شخصا فى الصين.

وذكر وزير لجنة الصحة الوطنية ما شياوى، فى إفادة أن فترة حضانة فيروس كورونا الجديد يمكن أن تتراوح بين يوم و14 يوما وأنه يصبح معديا خلال فترة حضانته بعكس متلازمة الالتهاب الرئوى الحاد (سارس) الناجمة عن فيروس كورونا الذى ظهر فى الصين وأودى بحياة قرابة 800 شخص على مستوى العالم فى عامى 2002 و2003.