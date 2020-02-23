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حرس الحدود بالمدينة المنورة ينقذ مواطنين ومقيماً تعطل قاربهم فى عرض البحر

الأحد، 23 فبراير 2020 04:13 ص
حرس الحدود بالمدينة المنورة ينقذ مواطنين ومقيماً تعطل قاربهم فى عرض البحر حرس الحدود بالمدينة المنورة
وكالات

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تمكّن رجال حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة اليوم من إنقاذ مواطنين اثنين وبنجلاديشى، تعرض قاربهم لعطل فى عرض البحر، وأوضح المتحدث الإعلامى بقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة العقيد ماهر المورعى أن مركز العباسى التابع لقطاع حرس الحدود بينبع تلقى بلاغاً يفيد بتعطّل مكائن قارب صيد، وعلى متنه ثلاثة أشخاص، فى منطقة شعب الوصل فى حدود مسؤوليات قطاع ينبع، وعلى الفور وُجهت الدورية البحرية التابعة للوحدات البحرية بقيادة المنطقة إلى الموقع، وعُثر عليهم، وقُدمت المساعدة اللازمة لهم، والتأكد من سلامتهم، وهم بصحة جيدة ولله الحمد، وقطْر القارب المتعطل إلى مرسى مركز العباسى من قِبَل الدورية البحرية.

وأهاب المتحدث الإعلامى حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية بقيادة حرس الحدود فى منطقة المدينة المنورة بجميع مرتادى البحر اتباع إجراءات السلامة، والتأكد من جاهزية الوسائط البحرية، وقدرتها على الإبحار، وإجراء الصيانة الدورية لها، وعدم التردد بالاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) لطلب المساعدة، متمنياً السلامة للجميع.

يذكرأن، أعلنت شرطة منطقة المدينة المنورة فى السعودية القبض على الشخص الذى قام بإطلاق النار على سيارة ظهرأول أمس، وأصابها بطلقة فى الزجاج الخلفى، ودهس قائدها عند توقفه وترجله منها، ثم فر من الموقع.

وقالت شرطة المدينة المنورة إنه بمتابعة الجاني من قِبَل دوريات الأمن السعودى تحصّن داخل منزله بحي طيبة، وبادر بإطلاق النار على رجال الأمن؛ مما اقتضى مداهمته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وقد نتج عن ذلك إصابة 3 من رجال الأمن وتم نقلهم للمستشفى.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة أن الحادث تسبب فى إصابة ثلاثة من رجال الأمن السعودى وتم نقلهم للمستشفى، وباشرت الجهات المختصة التحقيق معه للوقوف على دوافعه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وفى سياق آخر، عبرت السعودية في بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية عن تضامن المملكة مع جمهورية ألمانيا الاتحادية جرّاء حادثي إطلاق النار اللذين وقعا في مدينة هاناو الألمانية، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى.

أكدت الخارجية السعودية رفضها واستنكارها الشديدين لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، معلنة وقوفها إلى جانب ألمانيا في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.


المدينة المنورة

حرس الحدود

السعودية

بنجلاديش

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