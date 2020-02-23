سوبر كورة
Ads
الأحد، 23 فبراير 2020 03:43 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس قهوجى بتهمة حيازة طبنجة فى دار السلام

الأحد، 23 فبراير 2020 03:00 م
حبس قهوجى بتهمة حيازة طبنجة فى دار السلام سلاح-أرشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أمرت نيابة دار السلام، بحبس قهوجى، بحوزته طبنجة و5 طلقات 4 أيام على ذمة التحقيق.  
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، إخطاراً مفادة ورود  معلومات المقدم وسام عطية رئيس وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام، مفادھا أن"ع.م" ، 32 سنة، قھوجى والسابق اتھامه فى عدد 5 قضایا ( بلطجة ، سلاح ابیض ، مشاجرة ) آخرھم القضیة رقم 9995 لسنة 2016م دار السلام " بلطجة " والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضیة رقم 64 لسنة 2020م دار السلام " مشاجرة " یتردد على دائرة القسم، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن الرائد  احمد مختار معاون وحدة مباحث القسم وبصحبتھم القوة المرافقة من ضبطه، وبحوزته طبنجة عیار 9مم ماركة حلوان مطموسة الأرقام، 5 طلقات من ذات العیار وبمواجھتھ بقرار الضبط والإحضار الصادر ضده اقر به، واعترف بحیازته للمضبوطات بقصد الدفاع، و جارى اتخاذ الإجراءات القانونیة قبله، والعرض على العميد محمد علام مأمور القسم أمر بتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
ونص القانون على أنه يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وفقا لشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.
 
 

دار السلام

أخبار الحوادث

أخبار عاجلة

عقوبة حيازة سلاح

أخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البرلمان يوافق على قانون حماية البيانات الشخصية فى مجموعه

البرلمان يوافق على قانون حماية البيانات الشخصية فى مجموعه

حيثيات لجنة الانضباط لإيقاف عبدالله جمعة: استفز جماهير الأهلي مرتين

حيثيات لجنة الانضباط لإيقاف عبدالله جمعة: استفز جماهير الأهلي مرتين

فيديو.. 10 تصريحات دافع بها محمد رمضان عن نفسه.. معايا فيديو يسجن الطيار الأبرز

فيديو.. 10 تصريحات دافع بها محمد رمضان عن نفسه.. معايا فيديو يسجن الطيار الأبرز

المياه وصلت السحاب.. انفجار ماسورة فى لبنان تحول الشوارع لشواطئ.. فيديو وصور

المياه وصلت السحاب.. انفجار ماسورة فى لبنان تحول الشوارع لشواطئ.. فيديو وصور

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه ويسجل 15.49 جنيه

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه ويسجل 15.49 جنيه

أسباب إيقاف كهربا.. الجبلاية: إشعال المباراة والشلوت وسب الدين والأيس بوكس

أسباب إيقاف كهربا.. الجبلاية: إشعال المباراة والشلوت وسب الدين والأيس بوكس

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها غداً.. ونتمنى التهدئة

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها غداً.. ونتمنى التهدئة

ريال مدريد يعلن إصابة هازارد بشرخ جديد فى الكاحل وتوقعات بغيابه شهرين

ريال مدريد يعلن إصابة هازارد بشرخ جديد فى الكاحل وتوقعات بغيابه شهرين

40 يوم على عودة البروفيسور في الموسم الرابع لـ La Casa De Papel

40 يوم على عودة البروفيسور في الموسم الرابع لـ La Casa De Papel

أخبار مصر اليوم .. النقض تؤيد سجن رئيس مصلحة الجمارك 10 سنوات بقضية الرشوة

أخبار مصر اليوم .. النقض تؤيد سجن رئيس مصلحة الجمارك 10 سنوات بقضية الرشوة

صور.. ضبط قناتين فضائيتين بالهرم تحتوى على برامج للإخوان وسحر وشعوذة

صور.. ضبط قناتين فضائيتين بالهرم تحتوى على برامج للإخوان وسحر وشعوذة

الأرصاد: غدا أمطار غزيرة على كافة الأنحاء.. ورعدية فى القاهرة الكبرى

الأرصاد: غدا أمطار غزيرة على كافة الأنحاء.. ورعدية فى القاهرة الكبرى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة