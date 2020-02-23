جهاز مدينة أسوان الجديدة يحصل على شهادتى "أيزو" للجودة والسلامة.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

أوصت الشركة المانحة لشهادات "الأيزو" العالمية "شركة QCS"، بمنح شهادة المطابقة للمواصفات الدولية "الأيزو 45001"، وشهادة "الأيزو 9001" فى مجالى الجودة والسلامة والصحة المهنية لجهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة.

وقال المهندس أحمد محمد رشاد رئيس الجهاز والمشرف على جهاز توشكى، فى بيان اليوم الأحد، "إنه تم استقبال لجنة من الشركة المانحة لشهادات الأيزو، بحضور الدكتور أيوب متولى المشرف على الإدارة العامة للجودة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومسئولى الهيئة وجهاز المدينة، حيث تم المرور على إدارات مركز خدمة المواطنين والحركة والمخازن، لمراجعة الإجراءات والتأكد من سلامة وصحة تطبيق اشتراطات الأيزو".

وأضاف رئيس الجهاز، أن اللجنة أشادت فى تقريرها بمدى الالتزام بتشجيع تطبيق المواصفات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، والجهود المبذولة من مسئولى الهيئة ونواب رئيس جهاز المدينة والمديرين والعاملين بالجهاز ومدى حرصهم على تطبيق المواصفات.

وأوضح "رشاد"، أن مدينة أسوان الجديدة جارى تنفيذ العديد من المشروعات بها منها "الشريط النهرى" والتى تشمل: "منطقة الفيلات الجارى تنفيذها، والممشى السياحى، والحديقة النيلية، والمسرح الرومانى، وكبارى المشاة"، بالإضافة إلى أعمال المرافق وتنسيق الموقع بالمشروع، مضيفاً أن الشريط النهرى بالمدينة على مساحة 1050 فداناً، وتبلغ المرحلة الأولى نحو 181 فدانا، وتضم 66 فيلا "كاملة التشطيب" جارٍ تنفيذها على مساحة 14 فداناً، حيث تم الانتهاء من أعمال تشطيبات الواجهات بالفيلات، كما يضم الشريط النهرى 80 فيلا أخرى، جارٍ تنفيذ 63 فيلا منها "كاملة التشطيب، وجارٍ تنفيذ الممشى السياحى بطول 1500م، والحديقة النيلية بطول 6 كم، وتتكون من (بازارات سياحية - محال تجارية - كافيهات - مسرح رومانى - مناطق خضراء - مراسٍ سياحية - مناطق ألعاب أطفال - مسارات حركة للمشاة - برجولات خشبية - أماكن انتظار السيارات)، لخدمة جميع أهالى أسوان.

وأشار إلى أن مشروعات الخدمات المنفذة بالمدينة بلغ عددها 26 مشروعاً منها: (5 حضانات للأطفال - مدرسة تعليم أساسى – ملعبان خماسيان – مركز تنمية رياضية – وحدتان صحيتان – مبنى إسعاف – 4 أسوق تجارية – مبنى مؤقت لجهاز المدينة – بوابة المدينة – مركز صحى – مبنى للبريد – مسجد – نقطة شرطة - وحدة إطفاء – مبنى وحدة مرور أسوان)، وجارٍ تنفيذ (3 مدارس للتعليم الأساسى – مدرسة ثانوى سعة 19 فصلاً – حضانة أطفال – ملعب خماسى – مركز صحى حضرى – مركز تجارى – مراكز تجارية نماذج مصغرة يضم كل منها 3 محال تجارية – وحدة إطفاء رئيسية وأخرى فرعية – مبنى إدارى لجهاز المدينة – مركز شباب - مستشفى عام سعة 158 سريرا – مجمع للمعاهد الأزهرية - حديقة بالحى الأول).



استلام الأيزو



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أسوان الجديدة تحصل على الأيزو