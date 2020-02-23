"جمارك الإمارات" تطلق وحدة تفتيش ذكية متنقلة لكشف عن المخدرات والمتفجرات

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كشفت الهيئة الاتحادية للجمارك اليوم عن إطلاق وحدة تفتيش المسافرين الذكية المتنقلة التى سيتم استخدامها مطلع الشهر المقبل فى منافذ الدولة الجمركية وتتضمن 6 أنواع من أجهزة التفتيش الذكية فى مركبة واحدة تم تصميمها بسواعد إماراتية من موظفى الهيئة وذلك بهدف توحيد العمل الجمركى وتقديم خدمات متميزة تساهم فى استدامة أمن المجتمع وازدهار التجارة.

وقال متعب البناى مدير إدارة التفتيش الجمركى بالهيئة الاتحادية للجمارك فى بيان وكالة أنباء الإمارات "وام" :" بالتزامن مع مشاركة "الهيئة" فى معرض "يومكس" 2020" إن وحدة تفتيش المسافرين الذكية تنفذ العديد من المهام التفتيشية من خلال جهاز مسح الأمتعة والبضائع والطرود بالأشعة السينية والكشف عن المواد المخدرة والمتفجرة والمستندات المزورة إضافة إلى أجهزة الفحص الإشعاعى وجهاز مسح الأحشاء والكشف عن المعادن والأسلحة ،مشيرا إلى أن وحدة التفتيش المتكاملة سوف تدخل الخدمة مطلع الشهر المقبل لتلبية متطلبات التفتيش فى عدد من المنافذ البرية والبحرية والجوية التى تحتاج إلى ذلك.

وأضاف "البناى" أن تصميم وتنفيذ السيارة المخصصة لوحدة التفتيش المتنقلة استغرق نحو 12 شهرا بجهود وابتكارات موظفى الهيئة.. واستعرض مكونات السيارة التفتيشية منها جهاز مسح الحقائب بالإضافة إلى غرفة القيادة والسيطرة التى تضم عددا من الأجهزة التفتيشية الذكية تستهدف تعزيز المنظومة الأمنية والجمركية لضمان استدامة أمن المجتمع ، لافتا إلى أنه تم توفير الأنظمة الذكية فى المركبة والتى تساعد المراقبين والمفتشين الجمركيين على التحكم عن بعد فى بعض الأجهزة وتوفير نظام التعرف على بصمة الوجه للمسافر لتكون بذلك جميع البيانات الخاصة بالمسافرين والمستخدمين مع عملية التفتيش فى موقع واحد.

وأشار مدير إدارة التفتيش الجمركى إلى أن تصميم وحدة تفتيش المسافرين جاء بهدف تقديم المساندة الفورية والعاجلة بحيث تكون سهلة الحركة والتشغيل والاستخدام لتخدم المنافذ الجمركية والنقاط الحدودية التى تستقبل المسافرين والزوار فى أى وقت وبكفاءة عالية وذلك من منطلق حرص الهيئة الاتحادية للجمارك على تعزيز دور الأمن فى المنافذ الجمركية على مستوى الدولة وسعيها الدائم لتحقيق رؤيتها فى ان تكون المنظومة الجمركية الرائدة على مستوى العالم وتطبيقها للخدمات الذكية التى تقدمها الهيئة للمنافذ الجمركية من خلال دعمها بالمواد التقنية التى تخدم عمليات التفتيش الجمركي.

وقال البناى إن تدشين الوحدة التفتيشية الذكية بهدف القيام بكافة المهام التى تخص عمليات التفتيش الجمركى فيما يخص المسافرين وذلك للوصول إلى أفضل الممارسات التى تقدمها الهيئة الاتحادية للجمارك للمنافذ الجمركية الحدودية ومن تلك المهام كشف المواد المشعة وتغطية نقاط التفتيش بالدوائر التلفزيونية المغلقة ومساندة المنافذ فى حال الأزمات والطوارئ والتحكم عن بعد لبعض الأجهزة وغيرها من المهام التفتيشية.