جامعة عين شمس تطلق قافلة تنمية شاملة لـ"حلابيب وشلاتين وأبو رماد"

كتب محمود راغب

تنظم جامعة عين شمس بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية العسكرية القافلة التنموية الشاملة لشلاتين وابورماد وحلايب أيام" 23- 24-25" فبراير الجارى، تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر و د. محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس وتنسيق د. أيمن صالح مدير مستشفيات جامعة عين شمس و د. طارق يوسف مدير مستشفى الدمرداش.

وتشمل عيادات القافلة العديد من التخصصات الطبية من بينها" الباطنة العامة و الرمد و الأطفال و الأنف والاذن و الحنجرة و الجلدية والنساء و طب الأسنان و الأشعة بالإضافة إلى عيادات للجراحة العامة و مناظير الجهاز الهضمي إلى جانب صيدلية القافلة التى تقدم الأدوية بالمجان.

وتضم فاعليات القافلة التى تستمر على مدار ثلاثة أيام عدة انشطة تحت اشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة د. نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون القطاع وإشراف سهيل حمزة امين الجامعة المساعد لشئون القطاع، حملات توعية لأهالى شلاتين حول كيفية الوقاية والعلاج والتعامل مع مريض فيروس سى وسوء التغذية و مشكلات المراهقة المختلفة، كما يتم توزيع ألف بطانية على أهالى المناطق كخدمة مجتمعية، وبالتنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار يتم فتح عدد من فصول محو الأمية لمساعدة الأهالى للتحرر من الأمية.

وكان د. محمود المتيني ، رئيس جامعة عين شمس ، والدكتور أشرف عمر ، عميد كلية الطب ، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية و د. أيمن صالح مدير المستشفيات الجامعية و د. طارق يوسف مدير مستشفى الدمرداش الجامعي و د. حسن الأبياري رئيس قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة و بحضور وكلاء كلية الطب و الأساتذة و الأطباء و المتخصصين في المجال ، شهدوا افتتاح قسم الأنف والأذن الجديد ، و الذي يقع بالدورين الثاني و الثالث تمهيداً لبناء مستشفى الطوارئ الجامعي الجديد كجزء من خطة تطوير مستشفى الدمرداش الجامعي ، حيث ضم القسم وحدة التخاطب و التوازن بالإضافة لأماكن خاصة بالمرضى و أخرى للأطباء و قاعة اجتماعات ووحدات إدارية.