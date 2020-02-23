تنشيطا للسياحة..مشاركة 4 آلاف من 77 دولة وسفير نيوزيلندا بمارثون الأهرامات

رويترز- تصوير عمرو مصطفى

شارك أكثر من 4 آلاف عداء من المحترفين والهواة، فى مارثون بمنطقة الأهرامات الأثرية بالجيزة، تنشيطا للسياحة فى مصر، حيث شارك فى السباق عداؤون من 77 دولة مختلفة، جاء بعضهم إلى مصر خصيصا للمشاركة فيه.

وذكر المنظمون للماراثون، "إحنا كنا عاملين السنة دي 4200 متسابق من مصر و77 دولة مشاركة، 500 متسابق من بره مصر جايين مخصوص عشان السباق، طبعا ده بسبب وجود السباق جنب الهرم، اللي هو لوحده مش محتاج سباق جنبه علشان الناس تيجي له يعني".

ومن جانبه قال جريج لويس، سفير نيوزيلندا لدى مصر ، والذي شارك في السباق واضعا علم نيوزيلندا على كتفيه أثناء الركض، "أظن أن أحداثا كهذا تفيد بكل تأكيد. كما قلت، لدينا مجموعة واسعة من الناس المختلفين. متأكد من أن هناك سائحين زاروا البلاد خصيصا للمشاركة في حدث اليوم. بالتأكيد... واضح أنه حدث دولي بالفعل".

وشملت المسافات التي تضمنها سباق نصف الماراثون، الذي يهدف في الأساس للترويج للسياحة فى مصر وجذب مزيد من السائحين، ثلاث مراحل بطول ستة كيلو مترات وعشرة كيلو مترات و 21 كيلو مترا.