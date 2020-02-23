"تعليم القليوبية" تستقبل 5000 تظلم للشهادة الإعدادية وتمد الطلبات لنهاية الأسبوع

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بقيادة طه عجلان وكيل الوزارة، استقبال 5000 طلب تظلم من الطلاب بالشهادة الإعدادية في التيرم الأول، منذ فتح باب استقبال الطلبات حتى الآن، موضحة أنه من المقرر مد فترة استقبال الطلبات من الطلاب بجميع الإدارات التعليمية حتى نهاية الأسبوع الجاري، وذلك حرصا على مصلحة جميع الطلاب وتحقيق العدالة الكاملة لهم.

وفي هذا السياق أكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه تم فتح باب استقبال طلبات التظلمات من الطلاب المتخلفين بالشهادة الإعدادية في التيرم الأول، اليوم الأحد وغدا الإثنين، من الذين لم يتقدموا بها في المواعيد التي تم تحديدها من قبل لكل إدارة تعليمية، حيث تقدم الطلبات بمدرسة محمد متولى الشعراوي بنين بجوار إدارة مرور بنها، خلف ديوان عام محافظة القليوبية، حيث كان مخصص يوم واحد لكل إدارة.

وأضاف "عجلان"، أنه كان قد تم تحديد يوم 9 فبراير لإدارة بنها، و10 فبراير لإدارة طوخ، و11 فبراير لإارتي قها وكفر شكر، و12 فبراير لإدارة القناطر الخيرية، و13 فبراير لإدارة قليوب، و16 فبراير لإدارة غرب شبرا الخيمة، و17 فبراير لإدارة شرق شبرا الخيمة، و18 فبراير لإدارة شبين القناطر، و19 فبراير لإدارة الخانكة، و20 فبراير لإدارتي الخصوص والعبور.

وأوضح مدير التربية والتعليم، أنه تم تحديد اليوم الأحد وغدا الإثنين الموافقين 23 و24 فبراير الجاري لجميع الإدارات للطلاب الذين تخلفوا عن تقديم الطلبات في الموعد المحدد، كما سيتم تحديد موعد الإطالع بمعرفة لجنة النظام والمراقبة، مشيرا إلى أنه يتم الإطلاع على المواد المقدم بها التظلم بالكنترول بمدرسة 25 يناير بنات، خلف ديوان عام المحافظة بمدينة بنها، ولابد وأن يرافق الطالب ولي الأمر فقط يوم الإطلاع، على أن يتم الإلتزام بتاريخ الإطلاع بمعرفة لجنة النظام والمراقبة، منعا للتزاحم ولتيسير الأمور، كما يمنع منعا باتا اصطحاب التليفون المحمول أثناء الإطلاع.