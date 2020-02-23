تعرف على 3 فضائل لشهر رجب عن غيره من الشهور العربية

كتب – إسماعيل رفعت

لشهر رجب المبارك عدة فضائل يرجى تحصيلها للمسلم لمن قام بأعماله، أبرزها 3 فضائل، هى: فيه تعظم الحسنات، ويتزايد الأجر والثواب، وفى المقابل تكون السيئة أعظم سيئة من غيرها.غفران الذنوب.تتنزل فيه رحمات الله سبحانه وتعالى.

شهر رجب من الشهور الحرم ، له العديد من الفضائل التى خصه بها المولى سبحانه وتعالى وخصصه بمزيد من الجلال والإكرام، وقد ورد عن النبى دعاء محبب يقوله تزامنا مع دخول شهر رجب.

فقد ورد عن النبى دعاء: "اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اللهم سلمنا الى رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا يار ارحم الراحمين، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين".

وتعتبر السنة النبوية أن شهر رجب هو تهذيب النفس، حيث يجاهد الإنسان نفسه للتخلص من كافة الصفات السيئة والمكروهة الموجودة فيه، للوصول إلى درجة التقوى وزيادة الإيمان، حيث يبتعد عن كافة المحرمات التى نهى عنها الله سبحانه وتعالى، ومن خلال السطور التالية نتعرف على فضائل هذا الشهر العظيم ونوفر لكم مجموعة من الأدعية المستحبة فى مثل هذا الشهر الطيب المبارك.

وشهر رجب من الشهور التى حرم فيها الظلم والقتال، وقد وردت الكثير من الأحاديث النبوية التى تدل على فضل إحياء بعض ليالى هذا الشهر، وفضل المداومة على الصيام والزكاه والذكر ، وقد كان النبى الكريم صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام فى هذا الشهر لذلك يجب على كافة المسلمين الإقتداء بسنة النبى، حيث يعتبر شهر رجب من الشهور التى شهدت أكبر معجزة فى الإسلام، وهى معجزة الإسراء والمعراج والتى تأتى فى اليوم السابع والعشرون منه، حينما أسرى بالنبى محمد من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وعندما فتحت أبواب السماء السبع وعرج بها النبى المصطفى، ليرى أيات ربه الكبرى، وغير ذلك من أمورا هامة أرتبطت بهذه الليلة الطيبة المباركة والتى لا تزال محفورة فى أذهاننا جميعا.