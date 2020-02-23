ترامب يدعو للتحقيق فى تسريب معلومات عن تدخل روسى فى انتخابات الرئاسة

رويترز

دعا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الأحد، إلى إجراء تحقيق حول ما بدا أنه تسريب لمعلومات سرية من المخابرات تمت أحاطة أعضاء الكونجرس بها حول تدخل روسى فى حملة انتخابات الرئاسة للعام الجارى، لافتا النظر إلى ديمقراطى بارز يسعى لخوض السباق.

وقال ترامب الذى كان يتحدث إلى الصحفيين، لدى مغادرته البيت الأبيض للقيام يزيارة للهند إنه لم تتم إحاطته بمعلومات مخابراتية حول اعتزام روسيا دعم حملة بيرني ساندرز الذي يطمح للفوز بترشيح الحزب الديمقراطى لانتخابات الرئاسة.

وقال مصدر فى الكونجرس لرويترز، يوم الجمعة، إن مسؤولين فى المخابرات أحاطوا أعضاء فى الكونجرس علما بأن روسيا تبدو ضالعة فى حملات تضليل ودعاية لمساعدة كل من ساندرز وترامب الذى يسعى لإعادة انتخابه.

كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الأحد، أعلن أنه سيوقع اتفاق سلام مع طالبان ، جاء ذلك حسبما أفادت به قناة العربية فى خبر عاجل . ، وأمس رحب الرئيس الأفغانى أشرف غني، والرئيس التنفيذى عبد الله عبد الله، بإعلان اتفاق "خفض أعمال العنف" بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة "طالبان" وبدء هدنة مدتها 7 أيام، وذكرت قناة (طلوع) الأفغانية، أن غنى قال، فى كلمة متلفزة إلى المواطنين الأفغان، "إن الخطوة التى اتخذتها طالبان لخفض العنف هى خطوة هامة للوصول إلى وقف لإطلاق النار والحفاظ على سلام مستدام، نحن نتعامل بحذر شديد بهدف تنفيذ خطة خفض أعمال العنف، والتى بدأت مساء أمس الجمعة".

وأضاف غنى، أن القوات الأفغانية ستستمر فى شن عمليتها العسكرية ضد تنظيم (داعش) والقاعدة والجماعات الإرهابية الأخرى خلال الهدنة السارية حاليا.