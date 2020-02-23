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تاجر مخدرات عقب القبض عليه: تخصصت فى الحشيش لسهولة ترويجه

الأحد، 23 فبراير 2020 11:13 ص
تاجر مخدرات عقب القبض عليه: تخصصت فى الحشيش لسهولة ترويجه مخدر الحشيش - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترف تاجر مواد مخدرة، عقب القبض عليه بالجيزة، أنه تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش، لسهولة ترويجه، بالإضافة إلى ارتفاع أرباح بيعه، وأشار إلى أنه حول شقته إلى مخزن للمخدر.

وذكر المتهم أنه كان يستعد لترويج كمية من مخدر الحشيش على عملائه، بعد التواصل معهم هاتفيا، إلا أن رجال المباحث ألقوا القبض عليه، وبحوزته 8 طرب من مخدر الحشيش، مضيفا أن المبلغ المالى المضبوط بحوزته، من حصيلة بيع المواد المخدرة لعملائه.

توصلت تحريات ضباط مباحث الجيزة، إلى تورط عاطل بالاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه.

بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، عقب رصد تحركاته، وضبط بحوزته 8 طرب من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بالاتجار بالمضبوطات واستخدامه الهاتف في التواصل مع عملائه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة " الترامادول " وغيرها، التى فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

 


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