بيسخر من نفسه.. دونالد ترامب يتحول لمحارب خارق في الأفلام الهندية

حرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على نشر مقطع فيديو ساخر يظهر فيه كمحارب خارق داخل أحدي الأفلام الهندية، عبر حسابه الشخصي، على غرار زيارته مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي هذا الأسبوع.

Look so forward to being with my great friends in INDIA! https://t.co/1jdk3AW6fG