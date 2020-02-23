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بيسخر من نفسه.. دونالد ترامب يتحول لمحارب خارق في الأفلام الهندية

الأحد، 23 فبراير 2020 12:55 ص
بيسخر من نفسه.. دونالد ترامب يتحول لمحارب خارق في الأفلام الهندية دونالد ترامب في الفيديو
كتب آسر أحمد

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حرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على نشر مقطع فيديو ساخر يظهر فيه كمحارب خارق داخل أحدي الأفلام الهندية، عبر حسابه الشخصي، على غرار زيارته مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي هذا الأسبوع.

وكتب الرئيس الأمريكي معلقاً على مقطع الفيديو الذي انتهي بجملة الولايات المتحدة الأمريكي والهند متحدان، " اتطلع لعلاقة صداقة مع أصدقائي في الهند".

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وعلى سياق متصل، قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب سيثير قضية الحرية الدينية في الهند خلال اجتماعاته مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي هذا الأسبوع وهو موضوع حساس بالنسبة للحكومة الهندية.

وتواجه حكومة مودي احتجاجات واسعة النطاق في الداخل وانتقادات في الخارج لسنها قانونا خاصا بالجنسية ينظر إليه على أنه مجحفا للمسلمين وأدى إلى تعميق المخاوف من أن إدارته تقوض التقاليد العلمانية للهند.

وجاء هذا الإجراء بعد شهور من سحب الحكومة الهندية الحكم الذاتي الخاص الذي مُنح لمنطقة كشمير التي تقطنها أغلبية مسلمة مشددة قبضتها على تلك المنطقة. وسجنت الحكومة أيضا عشرات من المعارضين السياسيين والانفصاليين وفرضت تعتيما على وسائل الاتصال.

وقال المسؤول الكبير في الإدارة الأمريكية في مؤتمر عبر الهاتف يوم الجمعة أن ترامب الذي من المقرر أن يصل يوم الاثنين سيناقش التقاليد الديمقراطية التي تتقاسمها الدولتان والحرية الدينية.

وأضاف المسؤول "سنثير تلك القضايا و لاسيما قضية الحرية الدينية التي تمثل أهمية كبيرة لهذه الإدارة".

وينفي حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي الحاكم بزعامة مودي أي تحيز ضد المسلمين في الهند والبالغ عددهم 180 مليون نسمة.

 


ترامب

دونالد ترامب

اخبار أمريكا

زيارة ترامب للهند

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