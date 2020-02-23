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بلاغ للنائب العام ضد فريق مهرجانات vip يتهمهم بخدش الحياء العام

الأحد، 23 فبراير 2020 02:18 م
بلاغ للنائب العام ضد فريق مهرجانات vip يتهمهم بخدش الحياء العام المستشار حمادة الصاوى النائب العام
كتب محمد السيد

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تقدم أحمد إبراهيم المحامى ، ببلاغ للنائب العام ضد عدد من مطربى المهرجانات، حمل رقم 10909 لسنة 2020 عرائض مكتب النائب العام ، ما يطلق عليهم فريق مهرجانات vip لقيامهم بخدش الحياء العام وانتهاك حرمة الآداب ومخالفة قانون المحال العام والتحريض على الفسق والفجور، مضيفا أنهم  قاموا ببث ونشر وغناء ما يسمي بالمهرجانات علي مواقع التواصل الاجتماعي اليوتيوب والحفلات والملاهي الليلة والكافيهات وهو نوع جديد من الموسيقي والغناء بخدش الحياء العام لما بها من ألفاظ خارجة وإسفاف وكلمات تحض على الرزيلة والعادات السيئة ومخالفة للاداب العامة وكذا الذوق العام وتدمير تاريخ الفن المصرى بغناء ما يطلق علية المهرجانات.
 
و أضاف أحمد ابراهيم فى بلاغه أن هذه المهرجانات غير هادفه الا على ارتكاب المعاصي ومخالفه القانون وخدش الحياء العام   هم اشتركوا فى إخراج وتأليف وبث ما يدعى بالمهرجانات عن طريق أغاني  ألفاظها بذيئه تهدد الفن  والثقافه العامة وايقاعات الزار وكلمات موحية ترسخ لعادات وايحاءات غير أخلاقية و أصبحو هم الأب الشرعي للمهرجانات والانحدار الفني و الأخلاقي والاسفاف وخدش الحياء العام .
 
و أشار إلى أن من بين المهرجانات التى تحتوى على  الألفاظ التي تأني النفس القويمة علي سماعه .
 
1-مهرجان (امك صحبيتى) للفنان حموبيكا 
 
2-مهرجان (انتحار علي خط النار) 
3- مهرجان (البنتي  البمبي )
4-مهرجان(كل البنات ببلاش)
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