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بروتوكول تعاون بين وزارتى الصحة والأوقاف لمواجهة الزيادة السكانية

الأحد، 23 فبراير 2020 03:00 ص
بروتوكول تعاون بين وزارتى الصحة والأوقاف لمواجهة الزيادة السكانية أرشيفية
بورسعيد محمد فرج

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أكد الشيخ أحمد قوطة، مدير الدعوة بمديرية الأوقاف فى بورسعيد، أنه تم توقيع برتوكول تعاون بين وزارة الصحة والأوقاف لمواجهة الزيادة السكانية والموضوعات المتعلقة بتنظيم الأسرة من خلال المنظور الدينى والأدلة القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة التى تدعو إلى تنظيم الإنجاب حفاظا على صحة المرأة.

 

وقال قوطة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن تنظيم الأسرة ضرورة فى الوضع الحالى لبناء دولة جديدة، ومن ثم الندوات التى تعقد فى الوحدات الصحية والمراكز الطبية والمدارس الفنية للتمريض تتناول القضية السكنية بكل مالها وماعليها مع مراعة الإهتمام بمحور التنمية الاجتماعية .

 

وأضاف أن الوعاظ والدعاة المشاركين فى الندوات هم شركاء دائمين مع لتصحيح مفاهيم تنظيم الأسرة، والتركيز على فوائده من منظور دينى للتوعية بالقضية، وتوضيح مدى مخاطر الزيادة السكانية للوصول بالأسرة إلى موقف إيجابى  .

 

وكان قال الشيخ أحمد قوطة مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف بورسعيد خلال تصريح لـ"اليوم السابع"، إن المديرية تنظم ندوات توعوية لمواجهة ومحاربة الهجرة غير الشرعية والحد من هذه الظاهرة بالتنسيق مع وزارة الهجرة .

 

وأضاف "قوطة"، أن هذه الندوات تستهدف شباب الجامعات والمراكز الشبابية والمدارس لتغيير الأفكار حول خطورة الهجرة غير الشرعية فضلا عن تفعيل مخطط محاربتها وتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى الشباب.

 

من جانبه، أكد مدير الدعوة، أن هناك قوافل توعوية تنظم على مدار العام بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والجامعات لرفع الوعى القومى لدى الشباب لحمايتهم من التطرف والأفكار التى تهدم كيان المجتمع بكل ماله وما عليه.

 

 


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