بدء التجهيزات النهائية لمقر السجل المدنى الجديد بمدينة إسنا..صور وفيديو

الأقصر – أحمد مرعى

قال المهندس محمد سيد سليمان، رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، إنه يجرى العمل على قدم وساق لتجهيز مقر السجل المدنى الجديد، والذى تم إنشاؤه ضمن المشاريع الخدمية بمركز إسنا، بعد إزالة مبنى محطة الوقود القديمة، وهو مقام على مساحة 401م2 بقرار تخصيص رقم 12 لسنة 2018 وترخيص مباني رقم 76 لسنة 2018، وتم إنشاؤه ضمن عدد من المصالح الخدمية بمركز ومدينة إسنا والتى تقام لخدمة المواطن الإسناوى بهدف تحسين مستوى الخدمات وتطويرها والذى سيتم افتتاحه فى الأيام القادمة.

وأضاف رئيس مدينة إسنا لـ"اليوم السابع"، أن السجل المدنى الجديد تم تشطيبه وتجهيزه بمنافذ معاملات حضارية، وجهاز نداء آلى، ومقاعد استراحة المواطنين بمساحة 120م2 داخل المبنى لمنع التكدس، وأيضا تم عمل أماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، سواء من مقاعد الانتظار أو الممرات المخصصة للكراسي المتحركة، وتم البدء ففى أعمال فرشة بالمعدات الحديثة والمتطورة فور وصولها خلال الساعات الماضية، وذلك استعداداً لافتتاحه خلال الأيام القادمة ليكون بديلاً عن السجل القديم لسوء حالته.

وأوضح أنه تم التعاون فى تجهيز المقر وإنشاؤه بالكامل بالتعاون ما بين الهيئات المختلفة بالمدينة، وهى:- (كهرباء - مياه – صرف صحى - سنترال)، وتم الإنتهاء من توصيل كافة المرافق مبنى السجل المدني بمدينة إسنا لخدمة المواطنين فور إفتتاح المبنى للعمل به لخدمة أهالي إسنا بالسجل الجديد.

وأكد محمد سيد سليمان، رئيس المركز، بأن مركز ومدينة إسنا على استعداد تام لتقديم كافة التسهيلات وتذليل أي عقبات تواجه المصالح الخدمية والمشاريع التنموية داخل إسنا، سواء أكان السجل المدني بإسنا أو أي منشأة أخرى بدورها خدمة المواطن الأسناوي، وذلك بهدف الإرتقاء والنهوض بمستوى الخدمات العامة التي يحتاجها المواطن الإسناوى.

وكان قد انطلق رجال مركز ومدينة إسنا فى أعمال تجميل وزراعة المنطقة الأمامية للسجل المدني الجديد للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمنطقة، وذلك بعد نجاح النائب فيصل عبد الرحمن عضو البرلمان عن مدينة إسنا فى الحصول على الموافقات اللازمة والميزانية الخاصة بإنشاءات وتجهيزات مقر السجل المدنى الجديد بإسنا، وذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن.



























