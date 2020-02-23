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بارزانى ومسؤولة أممية يبحثان آخر تطورات الأوضاع السياسية العراقية

الأحد، 23 فبراير 2020 06:53 م
بارزانى ومسؤولة أممية يبحثان آخر تطورات الأوضاع السياسية العراقية رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي مسعود بارزاني
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ناقش رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي مسعود بارزاني، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق هنيس بلاسخارت، آخر الخطوات لتشكيل الحكومة الجديدة في العراق.

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا " اليوم ، الأحد ، أن الجانبين بحثا الأوضاع السياسية في العراق وآخر الخطوات لتشكيل الحكومة الجديدة في العراق والتهديدات والتحديدات التي تواجه العملية السياسية في العراق.

وعبر الجانبان عن قلقهما من تعميق الأزمة السياسية العراقية، وتبادلا الآراء خلال الاجتماع حول الاحتمالات والحلول لاجتياز الأزمة السياسية وتعديل مسار العملية السياسية العراقية، وشددا على دور الأمم المتحدة لمساعدة العملية السياسية في العراق.

 

 


العراق

مسعود بارزانى

الحزب الديمقراطى الكردستانى

الأمم المتحدة

الحكومة العراقية

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