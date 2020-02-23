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اليوم.. ندوة بإعلام القاهرة عن فيروس كورونا بمشاركة منظمة الصحة العالمية

الأحد، 23 فبراير 2020 05:00 ص
اليوم.. ندوة بإعلام القاهرة عن فيروس كورونا بمشاركة منظمة الصحة العالمية الدكتور هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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قالت الدكتور هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، إن وكالة الكلية لشئون المجتمع وخدمة البيئة تنظم اليوم الأحد ،ندوة الوعي الصحي وطريق الوقاية من فيروس كورونا، بحضور الدكتورة رقية قنصوة، مسئول الإعلام بمنظمة الصحة العالمية، والدكتورة نادية زخاري، وزير البحث العلمي الأسبق وعضو مجلس قطاع خدمة المجتمع وشئون البيئة ، والدكتور عمر ابو العطا،  مسئول برامج الترصد والاستعداد والاستجابة ، والدكتورة حنان جنيد وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  تحت رعاية الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة.
 
وأضافت الدكتورة  هويدا مصطفى، أن الكلية تنفذ خطة جامعة القاهرة للتوعية والوقاية من فيروس كورونا، كما تقيم حملة توعية من الفيروس بمشاركة منظمة الصحة العالمية.
 
كان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، أكد أن  الجامعة اتخذت كل الإجراءات الكفيلة للمواجهة المحتملة لفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة على أعلى مستوى برئاسته وعضوية نواب الجامعة وعمداء كليات القطاع الطبى،  كما تم تشكيل لجنة أخرى للمتابعة .
 
وأضاف الخشت " أنه تم تجهيز حملة كبيرة للتوعية بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن الجامعة أعلنت جداول كل الكليات وتجهيز كافة المدرجات، وتم إعلان كل نتائج امتحانات برامج الساعات المعتمدة.
 
وأضاف الدكتور محمد الخشت أن الجامعة اتخذت إجراءات عاجلة فى المدن الجامعية، خاصة فى ظل وجود 14 ألف طالب وطالبة بها، حيث تم تجهيز تغذية على أعلى مستوى، وكذلك متابعة مسألة النظافة نظرا لأهميتها  من خلال شركات متخصصة فى النظافة، خاصة أن طلاب الجامعة أملنا وأمل مصر، لافتا إلى أن الجامعة بصدد تنظيم حملة طبية على الطلبة بالمدن الجامعية للاطمئنان على الصحة العامة للطلاب من خلال كليات ومستشفيات الجامعة مع توفير العلاج المجانى للطلاب حال وجود أى مشاكل صحية، وإجراء فحوصات طبية كاملة على الطلاب بالمدن الجامعية.
 
 

جامعة القاهرة

فيروس كورونا

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محمد الخشت

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