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اليوم.. مطران شبرا الخيمة يكلف تسعة كهنة جدد بالخدمة في كنائس المنطقة

الأحد، 23 فبراير 2020 07:00 ص
اليوم.. مطران شبرا الخيمة يكلف تسعة كهنة جدد بالخدمة في كنائس المنطقة الانبا مرقس مطران شبرا الخيمة
سارة علام

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يترأس الانبا مرقس، مطران شبرا الخيمة اليوم الأحد ، صلوات القداس الإلهي بكنيسة مطرانية شبرا ويرسم (يكلف بالخدمة) تسعة من الشمامسة بالخدمة ككهنة في كنائس الايبراشية وذلك قبل بدء الصوم الكبير غدا الاثنين.
 
الانبا مرقس قال لـ" اليوم السابع" ، أن الكهنة الجدد استوفوا كل الشروط وتمت تزكيتهم من قبل شعب الكنيسة الذى تقدم بطعون وتزكيات ودرست اللجان المختصة رأيهم واتخذت بناء عليه قرار رسامة الكهنة الجدد.
 
فيما يبدأ الأقباط الأرثوذكس الإثنين المقبل الصوم الكبير الذى يسبق عيد القيامة المجيد، ويمتد لـ55 يومًا تبدأ دائمًا يوم الإثنين، وتنتهى ليلة السبت المعروف بـ«سبت النور» أو ليلة العيد.
 
ويحظر فى الصوم الكبير تناول جميع المنتجات الحيوانية ومشتقات الألبان أو الأسماك، على عكس صوم الميلاد، ويتكون الصوم الكبير من ثمانية آحاد لكل منها اسم من بينها أحد اليعاذر وأحد السعف.
 
وفقا للطقس القبطى، فإن أيام الصوم الكبير هى أقدس أيام السنة، ويمكن أن يسمى صوم سيدى، لأن المسيح قد صامه بنفسه، وهو صوم من الدرجة الأولى، إن قسم  صيام الكنيسة إلى درجات.
 
والغرض التقليدى من الصوم الكبير، إعداد المؤمن من خلال الصلاة، والتوبة من الذنوب، والصدقة وممارسة أعمال الرحمة.
 
يقسم الصوم الكبير، حسب طقس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إلى أسبوع الاستعداد، والأربعين يومًا المقدسة، التي صامها السيد المسيح صومًا انقطاعيًا، والصوم الأخير هو أسبوع الآلام أو الجمعة العظيمة.
 
تقام الصلوات داخل الكنائس الأرثوذكسية في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، أما بداية من الأسبوع الثاني -بداية فترة الأربعين يومًا- فتصلي الكنائس قداسين يوميًا، و قسمت الكنيسة القبطية فترة الصوم إلى 7 أسابيع وهي: "أحد الرفاع، أحد الاستعداد، أحد التجربة، أحد الابن الضال، أحد السامرية، أحد المخلع، أحد المولود أعمى"، وحددت كل أسبوع يبدأ اعتبارًا من يوم الاثنين، وينتهي مع نهاية يوم الأحد 
 
 
 

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