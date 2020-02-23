اليوم.. "شركة مياه القناة" تنظم قافلة توعية لترشيد استهلاك المياه

السويس – السيد فلاح

قال اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، إن الشركة سوف تنظم اليوم فى محافظة السويس قافلة مائية بقرية العمدة النموذجية، وتستمر حتى غدًا الاثنين بجمعية تنمية المجتمع بالعمدة برعاية اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس وبحضور وكيل وزارة الصحة والأوقاف ومدير الإدارة المركزية الأزهرية وأسقف السويس ورئيس الكشافة الجوية .

أضاف رئيس شركة "مياه القناة"، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن القافلة المائية تأتى فى لإطار توجيهات الرئيس السيسى بأهمية ترشيد استهلاك المياه باعتبارها من أهم أهداف التنمية المستدامة 2030 وتوجيهاته بضرورة التوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ علي الموارد الطبيعية، كما تأتى فى إطار التعاون المثمر بين محافظة السويس وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة للارتقاء بمستوي الخدمات في مجال مياه الشرب والصرف الصحي ومن خلال منظومة التوعية التي تستهدف الشرائح المختلفة بمحافظات القناة لتعزيز مفهوم ترشيد استهلاك المياه.

وتابع اللواء عبد الحميد عصمت، إن شركة "مياه القناة" سوف تقوم من خلال القافلة المائية بالتوعية لترشيد استهلاك مياه الشرب، وكذلك بحل فوري لمشاكل المياه والصرف بقرية العمدة مثل "جودة المياه، وضعف المياه، وانقطاع المياه، وفواتير المياه، وتعاقدات جديدة، وتقنين أوضاع مشتركين "قدامي، وطفح صرف، وعدم وجود أغطية بلاعات صرف صحي".

وأشار رئيس "مياه القناة"، إلى أنه فى إطار الحرص الدائم على توصيل رسالة التوعية بترشيد استهلاك مياه الشرب، شاركت الشركة فى فعاليات اليوم الثالث لورشة عمل مسئولى تنمية المجتمع على مستوى الجمهورية، بمركز تدريب الكشافة البحرية بالسويس بالتعاون مع الاتحاد العام للكشافة والمرشدات وبالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ضمن المبادرة القومية بين الشركة القابضة وشركاتها التابعة والاتحاد العام والاتحاد العام للكشافة والمرشدات والتى تستمر لنهاية عام 2020، بهدف توعية أعضاء الحركة الكشفية على مستوى الجمهورية، وتوفير كمية مياه متوقع تقديرها بمليون متر مكعب طول مدة الحملة علي مستوى الجمهورية.

وشارك بالفعاليات فريق التوعية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة محافظات القناة، والتى استهدفت تنمية مهارات ومعارف مسئولى تنمية المجتمع بالجمعيات الكشفية والإرشادية للمشاركة في تفعيل حملة ترشيد الاستهلاك بمحافظات الجمهورية، والتعرف على توصيات المنتدى العالمى لترشيد استهلاك المياه ، كما تناول اللقاء ورشة عمل عملية لترشيد استهلاك المياه.

وأكد "عصمت" حرص الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة على المشاركة فى المبادرات القومية لنشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه بالتعاون مع الوزارات والهيئات ومؤسسات المجتمع المدنى، انطلاقًا من أن رفع الوعى المائى من الأهداف الاستراتيجية للشركة، وأهمية وصول رسالة التوعية لكافة شرائح المجتمع.

وأكد رئيس "مياه القناة"، أن الشركة تسعى جاهدة لضمان توفير خدمات مياه شرب وصرف صحى آمن بأعلى مستويات الجودة بمحافظات القناة، مشيرًا إلى أنه بالفعل هناك تحسن مستمر للخدمات التي تقدمها الشركة لمواطنى إقليم القناة فى نطاق خدمتها.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، إلى أن شركة محافظات القناة ذات طبيعة منفردة تشمل نطاق خدمتها ثلاثة محافظات "الإسماعيلية، والسويس، وبورسعيد" وتقوم هيئة قناة السويس بتقديم خدمة مياه الشرب للمدن الرئيسية، بينما تقدم شركة محافظات القناة خدمة مياه الشرب بالمراكز والقطاع الريفى، وطبقًا لتعريفة مياه الشرب والصرف الصحى والصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠١٢ لسنة ٢٠١٨ والمطبقة بجميع الشركات التابعة على مستوى الجمهورية وطبقا لشرائح الاستهلاك المختلفة.