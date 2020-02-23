الهند توضح حجم اكتشاف الذهب فى ولاية شمالية

(رويترز)

أوضحت الهند طبيعة اكتشاف للذهب فى ولاية أوتار براديش بعد أن أعلنت مسؤولة حكومية أمس السبت العثور على مكامن بها احتياطيات تزيد على ثلاثة آلاف طن من خام الذهب، مما أثار موجة من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت روشان جاكوب رئيسة إدارة التعدين فى ولاية أوتار براديش إن إدارات على المستوى الوطنى وعلى مستوى الولايات اكتشفت رواسب للذهب فى منطقة سونبهادرا فى الولاية الشمالية بعد أن أجرت مسحا للمنطقة على مدى أكثر من عشر سنوات.

وأضافت لرويترز "وجدنا 2940 طنا فى سون باهادي... وفى منطقة هاردى باهادى عثرنا على رواسب 646 كيلوجراما من الخام"، مضيفة أن مستوى تركيز الذهب فى المنطقة يصل إلى حوالى ثلاثة جرامات فى الطن الواحد من الخام.

لكن هيئة المسح الجيولوجى الهندية قالت السبت إن من المتوقع أن يصل إجمالى ما يمكن استخراجه من هذه المنطقة إلى نحو 160 كيلوجراما فقط.

وأضافت الهيئة فى بيان أنها "لا تقدر... وجود موردا ضخما من الذهب فى المكمن".

وتستخرج الهند، ثانى أكبر مستهلك للذهب فى العالم، ما بين طنين وثلاثة أطنان من الذهب سنويا وتعتمد على الواردات باهظة الثمن لتلبية الطلب المحلى بالكامل تقريبا والذى بلغ 843 طنا سنويا فى المتوسط على مدى السنوات العشر الأخيرة.

وبسبب نهمها للذهب - المستخدم بكثافة فى صنع الحلى وتقديم القرابين للآلهة وفى حفلات الزواج المترفة - تكلفت الهند أكثر من 31 مليار دولار لاستيراده العام الماضي، ليصبح ثانى أكبر معدن تستورده بعد النفط الخام.

ودرست الهند مرارا خططا لإحياء مجموعة من مناجم الذهب التى تعود إلى أيام الاستعمار فى ولاية كارناتاكا الجنوبية لكن المشروع لم يخرج للنور بسبب تكهنات بضعف الإنتاج وارتفاع التكاليف.