المياه وصلت السحاب.. انفجار ماسورة فى لبنان تحول الشوارع لشواطئ.. فيديو وصور

كتب آسر أحمد

حرص عدد من المواطنين اللبنانيين على توثيق لحظة انفجار ماسورة للمياه في منطقة حارة صخر بشوارع لبنان، والتى قاربت الوصول للسحاب، وحولت شوارع المنطقة بالكامل لشواطئ غارقة فى المياه.

انفجار قسطل مياه رئيسي يؤدي الى "نافورة" وسط الابنية في جونيه



طب ما خلص يا لبنان ! بزيادة !! 😂 pic.twitter.com/prXltBUlvi — ‏﮼فاتن (@ftn001) February 23, 2020

وسرعان ما انتشرت مقاطع الفيديو بين رواد تويتر في لبنان الذين سخروا من قوة الانفجار التى لم يتضح السبب لها حتى الآن، وتداولوا الفيديو بشكل كبير الذى أظهر قوة تدفق المياه للأعلى وتخطيها لعدد كبير من المبانى الشاهقة.



جانب من الانفجار



ارتفاع المياه وسط المباني

وعلى سياق آخر، قررت الحكومة اللبنانية إيقاف الرحلات الجوية إلى المناطق المعزولة جراء تفشى فيروس كورونا بها، فى الصين وإيران وكوريا الجنوبية وعدد من الدول الأخرى، على أن يُستثنى من ذلك حالات السفر الضرورية لدواع طبية والتعليم والعمل.

جاء ذلك فى ختام اجتماع خلية الأزمة الوزارية التى يترأسها رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، وذلك بناء على توصيات لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية من الفيروس.

وتضمنت القرارات عزل الأشخاص الذين تظهر عليهم عوارض الإصابة والوافدين من المناطق التى سجلت إصابات فى مستشفى رفيق الحريرى الحكومى، وتكليف وزارة الداخلية بالإشراف على تطبيق إجراءات العزل الذاتى للمواطنين العائدين من المناطق التى سجلت إصابات، والذين لم تظهر عليهم عوارض الإصابة وكذلك جميع المقيمين معهم فى سكن واحد، وتكليف وزارة الصحة تعميم إجراءات العزل الذاتي.

كما تضمنت قرارات خلية الأزمة الوزارية منع المواطنين اللبنانيين وسائر المقيمين فى لبنان من السفر إلى المناطق التى سجلت إصابات وتكليف وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارتى السياحة والصحة وكذلك المديرية العامة للأمن العام، الاتصال باللبنانيين الموجودين فى بؤر الإصابة بالدول التى تشهد إصابات، ومتابعة أوضاعهم الصحية والتنسيق مع السلطات المحلية لتأمين العلاج المطلوب وتزويدهم بالإرشادات اللازمة.