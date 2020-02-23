القوى العاملة بالوادى الجديد تستكمل تنفيذ مبادرة "مهنتك مستقبلك" بقرى درب الأربعين

الوادى الجديد- فريق المحافظات

أعلنت مديرية القوى العاملة والهجرة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأحد، عن انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، "مهنتك مستقبلك" بدرب الأربعين جنوب مركز باريس حيث أكد أحمد حسين طليب، مدير مديرية القوى العاملة والهجرة بالوادى الجديد، تنفيذ المبادرة من خلال دورة تدريبية 15 متدربة على مهنة الخياطة والتفصيل، وذلك بوحدة التدريب المتنقلة التابعة للمديرية.

وأضاف طليب، أن الدورة جارى تنفيذها بإشراف محمد محمود سعفان وزير القوى العاملة، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، وذلك بهدف توفير فرص عمل للشباب بالقرى الأكثر احتياجا وتأهيلهم لإقامة مشروعات صغيرة والحفاظ على المهن بتلك القرى، وتستمر لمدة شهر، وسيجرى منح الثلاثة الأوائل ماكينات خياطة للعمل بتلك المهنة فى ختام الدورة.

وكانت مديرية القوى العاملة والهجرة بمحافظة الوادى الجديد، أعلنت يوم الثلاثاء 11 فبراير الجاري، عن ختام تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي،" مهنتك مستقبلك" بقرية بغداد التابعة لمركز باريس.

واختتمت المديرية يوم الثلاثاء الماضي، تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، "مهنتك مستقبلك" بقرية بغداد التابعة لمركز باريس حيث أكد أحمد حسين طليب، مدير مديرية القوى العاملة والهجرة بالوادى الجديد، الانتهاء من تنفيذ المبادرة من خلال دورة تدريبية لـ 15 متدربًا على مهنة السباكة الصحية، و15 متدربة على مهنة الخياطة والتفصيل، و 15 أخرين على مهنة التوصيلات الكهربية وذلك بوحدة التدريب المتنقلة التابعة للمديرية.

وأضاف طليب، أن الدورة جرى تنفيذها بإشراف محمد محمود سعفان وزير القوى العاملة، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، وذلك بهدف توفير فرص عمل للشباب بالقرى الأكثر احتياجا وتأهيلهم لإقامة مشروعات صغيرة والحفاظ على المهن بتلك القرى، حيث بدأت يوم 5 يناير الماضي، واستمرت لمدة شهر، وجرى منح الثلاثة الأوائل 2 حقيبة معدات وأدوات مجهزة بأحدث الأدوات والعدد اللازمة للعمل بتلك المهنة فى ختام الدورة.