سوبر كورة
Ads
الأحد، 23 فبراير 2020 11:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

القوى العاملة بالوادى الجديد تستكمل تنفيذ مبادرة "مهنتك مستقبلك" بقرى درب الأربعين

الأحد، 23 فبراير 2020 10:22 ص
القوى العاملة بالوادى الجديد تستكمل تنفيذ مبادرة "مهنتك مستقبلك" بقرى درب الأربعين مهنة الخياطة والتفصيل
الوادى الجديد- فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مديرية القوى العاملة والهجرة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأحد، عن انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، "مهنتك مستقبلك" بدرب الأربعين جنوب مركز باريس حيث أكد أحمد حسين طليب، مدير مديرية القوى العاملة والهجرة بالوادى الجديد، تنفيذ المبادرة من خلال دورة تدريبية 15 متدربة على مهنة الخياطة والتفصيل، وذلك بوحدة التدريب المتنقلة التابعة للمديرية.

وأضاف طليب، أن الدورة جارى تنفيذها بإشراف محمد محمود سعفان وزير القوى العاملة، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، وذلك بهدف توفير فرص عمل للشباب بالقرى الأكثر احتياجا وتأهيلهم لإقامة مشروعات صغيرة والحفاظ على المهن بتلك القرى، وتستمر لمدة شهر، وسيجرى منح الثلاثة الأوائل ماكينات خياطة للعمل بتلك المهنة فى ختام الدورة.

وكانت مديرية القوى العاملة والهجرة بمحافظة الوادى الجديد، أعلنت يوم الثلاثاء 11 فبراير الجاري، عن ختام تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي،" مهنتك مستقبلك" بقرية بغداد التابعة لمركز باريس.

واختتمت المديرية يوم الثلاثاء الماضي، تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، "مهنتك مستقبلك" بقرية بغداد التابعة لمركز باريس حيث أكد أحمد حسين طليب، مدير مديرية القوى العاملة والهجرة بالوادى الجديد، الانتهاء من تنفيذ المبادرة من خلال دورة تدريبية لـ 15 متدربًا على مهنة السباكة الصحية، و15 متدربة على مهنة الخياطة والتفصيل، و 15 أخرين على مهنة التوصيلات الكهربية وذلك بوحدة التدريب المتنقلة التابعة للمديرية.

وأضاف طليب، أن الدورة جرى تنفيذها بإشراف محمد محمود سعفان وزير القوى العاملة، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، وذلك بهدف توفير فرص عمل للشباب بالقرى الأكثر احتياجا وتأهيلهم لإقامة مشروعات صغيرة والحفاظ على المهن بتلك القرى، حيث بدأت يوم 5 يناير الماضي، واستمرت لمدة شهر، وجرى منح الثلاثة الأوائل 2 حقيبة معدات وأدوات مجهزة بأحدث الأدوات والعدد اللازمة للعمل بتلك المهنة فى ختام الدورة.


تقارير مصريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار اليوم

اخبار عاجله

الوادى الجديد

القوى العاملة بالوادى الجديد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس مركز الداخلة: استرداد 91 فدانا أملاك دولة فى حملة مكبرة بزمام المركز

السبت، 22 فبراير 2020 02:23 م

مناور عين اللبخة بالوادى الجديد.. عيون مياه نقية تتدفق داخل ممرات صخرية منذ 3000 سنة.. عم سيد أفنى عمره فى تعقبها وتطهيرها.. والروايات الشعبية: حفرها ابن الملك مينا مهرا لابنة ملك الواحات

الخميس، 20 فبراير 2020 07:30 م

شاهد .. أعمال سبك وصهر المعادن بالورش المركزية بالخارجة فى الوادى الجديد

الخميس، 20 فبراير 2020 04:30 م

تعليم الوادى الجديد يعلن فتح باب القبول للعمل التطوعى بالتدريس فى المدارس

الأربعاء، 19 فبراير 2020 10:58 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 23-2-2020 وعيار 24 بـ198.29ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 23-2-2020 وعيار 24 بـ198.29ريال

وزيرة التضامن تبشر المصريين: انخفاض أسعار الحج هذا العام لتراجع الدولار

وزيرة التضامن تبشر المصريين: انخفاض أسعار الحج هذا العام لتراجع الدولار

فيديو.. 4 أبراج مشهورة بالإخلاص فى الحب

فيديو.. 4 أبراج مشهورة بالإخلاص فى الحب

مفاجأة.. طفل يوثق بالفيديو لحظة مقتل والدته على يد والده بالدقهلية

مفاجأة.. طفل يوثق بالفيديو لحظة مقتل والدته على يد والده بالدقهلية

عروس فى غيبوبة ..سيارة تدهس فتاة أمام خطيبها قبل أيام من زفافهما

عروس فى غيبوبة ..سيارة تدهس فتاة أمام خطيبها قبل أيام من زفافهما

غدًا.. الأقباط يبدأون الصوم الكبير ولمدة 55 يومًا

غدًا.. الأقباط يبدأون الصوم الكبير ولمدة 55 يومًا

لمزارعى النخيل.. "الزراعة" تُعد روشتة من بداية تلقيح البلح وحتى تخزين الثمار

لمزارعى النخيل.. "الزراعة" تُعد روشتة من بداية تلقيح البلح وحتى تخزين الثمار

باريس سان جيرمان يغسل أحزان أبطال أوروبا أمام بوردو فى الدورى الفرنسى

باريس سان جيرمان يغسل أحزان أبطال أوروبا أمام بوردو فى الدورى الفرنسى

شعبة مواد البناء محذرة مصانع الحديد: لا ترفعوا الأسعار.. المعروض كتير والسوق نايم

شعبة مواد البناء محذرة مصانع الحديد: لا ترفعوا الأسعار.. المعروض كتير والسوق نايم

طقس غير مستقر بالقاهرة الكبرى.. وسقوط أمطار اليوم وانخفاض الحرارة 5 درجات

طقس غير مستقر بالقاهرة الكبرى.. وسقوط أمطار اليوم وانخفاض الحرارة 5 درجات

11 توصية برلمانية للحكومة لرفع كفاءة الطرق والكبارى.. تعرف عليها

11 توصية برلمانية للحكومة لرفع كفاءة الطرق والكبارى.. تعرف عليها

"التموين" تعلن عن صرف 70% من المقررات التموينية لشهر فبراير حتى الآن

"التموين" تعلن عن صرف 70% من المقررات التموينية لشهر فبراير حتى الآن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة