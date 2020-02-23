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"العدل" تغلق باب التظلمات على نتيجة مسابقة النقل الداخلى للعمل بالشهر العقارى

الأحد، 23 فبراير 2020 07:26 م
"العدل" تغلق باب التظلمات على نتيجة مسابقة النقل الداخلى للعمل بالشهر العقارى وزير العدل-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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تغلق وزارة العدل غدا الاثنين باب التظلمات على نتيجة مسابقة النقل الداخلى للعاملين بوزارات وأجهزة الدولة المختلفة،للعمل بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق الصادر بها القرار رقم 3181 لسنة 2019 من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء،والتى  استمرت لمدة أسبوع من الثلاثاء المقبل، وذلك وفق ذات الشروط الخاصة بالمسابقة الاصلية ، وهى على النحو التالى :

اولا : شروط شغل الوظيفة بالنقل من جهة العمل الأصلية :

-        أن يكون المتظلم شاغلاً للدرجة الثالثة .

-        أن يكون المتظلم على الدرجة النوعية " تخصص قانون " ( من الحاصلين على ليسانس الحقوق او ما يعادلها ) بتقدير جيد على الاقل ، ويفضل الحاصل على درجة الدكتوراة او الماجستير فى القانون .

-        ألا يجاوز سن المتظلم 36 سنه ميلادية.

-        ان يجيد المتظلم العمل على الحاسب الآلى .

-        ان يكون المتظلم حاصلاً بتقرير كفاية الاداء على تقرير ممتاز عن اخر عامين .

-        اجتياز المقابلة الشخصية .

-        الا يكون صادراً للمتظلم قراراً باجازة من العمل للدراسة او لمرافقة الزوج او للعمل نصف الوقت او غيرة .

-        الالتزام بنظام العمل فى مكاتب ومأموريات الشهر العقارى والتوثيق والسجل العينى .

-        سيتم توزيع من يقبل تظلمة بذات النطاق الجغرافى وفقاً لمقر عملة وقت تقديم التظلم .

-        لن يلتفت لاى تظلمات تقدم او ترسل بعد الميعاد المحدد.

 ثانيا : تقديم التظلمات

تقدم التظلمات مرفقاً بها المستندات التالية:-

-        صورة بطاقة الرقم القومى

-        بيان حالة وظيفية حديث معتمد من جهة العمل الأصلية ، موضحا به المستوى الوظيفى والمجموعة النوعية للمتظلم وبأنه من العاملين الدائمين بالدولة، ودرجة الكفاية الحاصل عليها عن اخر عامين .

-        ثلاثة صور شخصية حديثة .

-        صورة من شهادة الدراسات العليا أو الخاصة باجتياز دورات حاسب ألى يكون المتظلم حاصلاً عليها.

ونص قرار فتح باب التظلم على أن تقدم التظلمات باسم مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق إعتبارا من يوم الثلاثاء 18 فبراير وحتى الاثنين 24 فبراير، باليد أو بالبريد على العنوان التالى :-

-        مقر وزارة العدل بلاظوغلى فى القاهرة بالدور الرابع مكتب مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق

ولن يلتفت للتظلمات التى تقدم أو تصدر من المكاتب البريدية بعد الميعاد المحدد .

بعد دراسة التظلمات المقدمة سيتم إجراء مقابلات شخصية لمن تنطبق عليه الشروط  وإختبار إجادة استخدام الحاسب الآلى ، وسيتم الإعلان بالمواعيد المحددة عن طريق الإعلان على موقع وزارة العدل وموقع مصلحة الشهر العقارى والتوثيق الإلكترونيين ومكاتب الشهر العقارى بالمحافظات الخاصة بالمتظلمين .

 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 


مسابقة الشهر العقارى

وظائف الشهر العقارى

مكاتب الشهر العقارى

نتيجة مسابقة الشهر العقارى

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