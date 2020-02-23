العثور على جثة شاب مجهول الهوية ملقاه وسط القمامة بالمحلة

الغربية مصطفى عادل

عثر أهالى منطقة سكة طنطا بمدينة المحلة بمحافظة الغربية، مساء اليوم الأحد على جثة شاب فى العقد الثانى من العمر، ملقاه وسط القمامة على شريط السكة الحديد، بدون أى إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام، واخطار النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد صالح مأمور قسم ثان المحلة، بورود بلاغ لشرطة النجدة، بالعثور على جثة شاب مجهول الهوية ملقاه وسط القمامة على شريط السكة الحديد بمنطقة سكة طنطا، انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتبين أن الجثة لشاب فى العقد الثاني من العمر، ولا توجد بها أى إصابات ظاهرية، كما أن الجثة مجهولة الهوية، وتم نقلها بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، وأمر المستشار محمد عياد رئيس نيابة ثان المحله بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وندب الطب الشرعى لتشريح الجثة وبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية في الواقعة من عدمه والتصىريح بالدفن.