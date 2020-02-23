العثور على جثة شاب مجهول الهوية ملقاه وسط القمامة بالمحلة

عثر أهالى منطقة سكة طنطا بمدينة المحلة بمحافظة الغربية، مساء اليوم الأحد على جثة شاب فى العقد الثانى من العمر، ملقاه وسط القمامة على شريط السكة الحديد، بدون أى إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام، واخطار النيابة العامة للتحقيق.
من ناحية أخرى حرر المواطن محمد يوسف من مدينة طنطا بمحافظة الغربية، محضرا بقسم شرطة ثان طنطا يحمل رقم 1218إدارى يتهم طبيب مخ وأعصاب وطبيب تخدير بالتسبب فى وفاة زوجته أثناء إجراء عملية الغضروف بإحدى المستشفيات الخاصة بمدينة طنطا.
تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد أسامة أبو فرد مأمور قسم ثان طنطا، بتحرير زوج المتوفاه محضرا يتهم "الدكتور محمود.ن طبيب مخ واعصاب والدكتور "محمد.م" طبيب تخدير بالإهمال الطبى والتسبب فى وفاة زوجته"نسرين" 39سنة موظفه بمشروع التغذية المدرسية بطنطا، أثناء إجراء عملية الغضروف لزوجته داخل مستشفى خاص بطنطا.
وذكر زوج المتوفاة فى بلاغة بأن زوجته دخلت للمستشفى لإجراء عملية الغضروف بناء على قرار الطبيب المعالج، والذى أدعى أن حالتها خطرة وتحتاج إلى إجراء العملية فى أسرع وقت، مشيرا أن زوجته ظلت فى غرفة العمليات 3 ساعات وخرجت بعدها جثة هامدة.
وأكد أن زوجته لا تعانى من أى أمراض مزمنة ولم تتعاطى أى أدوية، مطالبا بسرعة التحقيق مع الطبيبان المتهمان بقتل زوجته بسبب الإهمال الطبى داخل المستشفى.
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