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الصحة الكويتية: وصول 6 طائرات تقل الكويتيين العائدين من إيران بسبب كورونا

الأحد، 23 فبراير 2020 10:47 ص
الصحة الكويتية: وصول 6 طائرات تقل الكويتيين العائدين من إيران بسبب كورونا وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، وصول 6 طائرات تقل المواطنين الكويتيين العائدين من إيران، بعد قرار وزارة الصحة بإجلائهم، بعد ظهور حالات إصابات ووفيات بعدد من المدن الإيرانية بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وقال المتحدث الرسمى باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند - فى تصريح اليوم الأحد - إن الحالة الصحية لجميع الكويتيين العائدين من إيران مطمئنة، مشيرا إلى أنه لم تظهر عليهم أى أعراض تفيد بإصابتهم بأمراض معدية، أو اشتباه فى إصاباتهم بفيروس كورونا.
 
وكان وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس، عودة أولى الطائرات التى ستجلى المواطنين الكويتيين من إيران، وعلى متنها 130 مواطنا، مشيرا إلى أن حالتهم مطمئنة، وأنه سيتم إخضاعهم للمزيد من الفحوصات، فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا المستجد كوفيد 19".
 
يشار إلى، أن وزارة الصحة الكويتية، كانت قد نفت أمس، صحة ما نقلته عدد من وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن وجود حالات مصابة بفيروس (كورونا المستجد كوفيد - 19) فى مستشفى الفروانية، مؤكدة أنه لم يتم رصد أى حالة مصابة بالفيروس، فيما أعلن وكيل وزارة الداخلية الكويتية المساعد لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي، تلقى الوزارة كتابا رسميا من وزارة الصحة، ينص على منع دخول مواطنى إيران، والصين، وهونج كونج إلى الكويت، فى خطوة احترازية لمواجهة انتشار الفيروس.
 
وكانت إيران قد أعلنت وفاة حالة جديدة لشخص فى محافظة استان مركزى بسبب فيروس كورونا، لترتفع بذلك حالات الوفيات بين المواطنين الايرانيين، إلى 6 أشخاص، بسبب الفيروس القاتل، فى حين بلغت حالات الإصابة المؤكدة 28 شخص أغلبهم فى مدينة قم جنوب العاصمة طهران.
 
وكانت اول حالتين وفاة يوم الاربعاء الماضى لمسنيين فى مدينة قم، ونشرت هيئة الاذاعة البريطانية بى بى سى ووسائل اعلام ايرانية خريطة توضع المدن الايرانية التى تفشى بها المرض، وتظهر فى العاصمة طهران 6 اصابات، وفى جيلا حالتان، وفى قم 19 توفى منهم 5، ومركزى حالة وفاة واحدة. 
 
وفى وقت سابق وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور، إن جميع الحالات المكتشفة حديثا مرتبطة بمدينة قم، حيث توفى أول مريضين مسنين الأربعاء الماضى.
 

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