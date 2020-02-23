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السيسى يوجه بسرعة الانتهاء من مشروعات تطوير محاور الطرق والكبارى

الأحد، 23 فبراير 2020 05:03 م
السيسى يوجه بسرعة الانتهاء من مشروعات تطوير محاور الطرق والكبارى الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الأحد ، مع اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من كبار مسئولي الهيئة الهندسية، وذلك بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.
 
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية الخاصة بالطرق والمحاور والكباري ومرافق عبور المشاه في أحياء منطقة شرق القاهرة والتي تهدف لتسيير حركة المرور وربط تلك الأحياء بالمحاور الرئيسية للتجمعات العمرانية والمدن الجديدة حول العاصمة، وذلك في إطار خطة التحديث والتطوير الشاملة التي تشهدها محاور القاهرة الكبرى، كما تناول اللقاء استعراض الموقف التنفيذي والإنشائي الخاص بعدد من المشروعات الهندسية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
 
ووجه الرئيس ، بسرعة الانتهاء من مشروعات تطوير محاور الطرق والكباري بعدة مناطق وأحياء القاهرة الكبرى وفق التخطيط الزمني والإنشائي المقرر، وذلك لتسهيل حركة المرور ورفع المعاناة عن المواطنين، وذلك بأعلى معايير الأمان والجودة الهندسية.
 
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السيسي

الهيئة الهندسية

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