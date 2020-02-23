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السيسى يوجه بانخراط الشباب والقطاع الخاص فى أنشطة مشروعات وزارة البيئة

الأحد، 23 فبراير 2020 04:12 م
السيسى يوجه بانخراط الشباب والقطاع الخاص فى أنشطة مشروعات وزارة البيئة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحقيق التكامل والتناغم ما بين تنمية القطاع البيئى واستغلاله سياحياً واستثمارياً وبين المردود الصحى والمجتمعى على المواطنين، كما وجه الرئيس السيسي بانخراط الشباب والقطاع الخاص فى أنشطة مشروعات وزارة البيئة. 
 
 
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس اليوم مع رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة البيئة".
 
 
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول جهود تطوير القطاع البيئي والمحميات الطبيعيةعلى مستوى الجمهورية.
 
 
كما وجه الرئيس بتقديم المحميات الطبيعية للسياحة العالمية بتطويرها على نحو يليق بقيمتها وبمكانة مصر، وليكون ذلك التطوير قيمة مضافة لتلك المواقع الطبيعية الفريدة على نحو يعزز من مكانتها على خريطة المواقع السياحية المتميزة على مستوى العالم .
 

السيسي

البيئة

الحكومة

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