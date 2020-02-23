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السياحة والأثار تضع اللمسات الأخيرة لمتحف الغردقة قبل افتتاحه

الأحد، 23 فبراير 2020 12:45 م
السياحة والأثار تضع اللمسات الأخيرة لمتحف الغردقة قبل افتتاحه متحف الغردقة
كتبت آمال رسلان

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تفقد الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اللمسات النهائية لأعمال مشروع متحف الغردقة، وذلك قبيل افتتاحه فى غضون أيام، حيث بدأت الجولة بتفقد مبنى الاستقبال بالمتحف وقاعات العرض المتحفى ومنطقة خدمات الزائرين، وفاترينات العرض والقطع الاثرية الخاصة بسيناريو العرض المتحفى.

وأوضح "وزيرى" خلال جولتة داخل المتحف، أنه تم الانتهاء من أعمال تجهيز مبني المتحف بالكامل باستخدام أحدث الأساليب والطرق المتحفية العلمية من نظم إضاءة حديثة، وكاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار طبقا للتقنيات الحديثة، مع وضع جميع اللوحات الارشادية اللازمة داخل المتحف من لوحات لتحديد مسار الزيارة والمناطق الخدمية والترفيهية، ولوحات شارحة للقطع الأثرية المعروضة، بالإضافة إلى عمل مطوية خاصة بالمتحف لإرشاد الزائرين بالمعلومات الأثرية والفنية اللازمة خلال جولتهم بالمتحف.

وأكد مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف أن متحف الغردقة يعد أول متحف للآثار فى محافظة البحر الأحمر، ومن أبرز المشروعات التى يتم تنفذها بالشراكة مع القطاع الخاص، والتى حرصت الوزارة على الانتهاء منه ليكون احد مظاهر جذب السياحى، وتشجيع المصطافين على زيارة المتاحف خلال نزهتهم بالمناطق الساحلية ليساهم فى الترويج للآثار المصرية ونشر الوعى الاثرى لدى أبناء المحافظة وزوارها.

ومن جانبه أشار دكتور محمود مبروك مستشار الوزير للعرض المتحفى أن سيناريو العرض الخاص بمتحف يقوم علي إبراز عناصر الجمال بصفة عامة في الحضارة المصرية عبر العصور، حيث يقدم تنوع في موضوعات الفن عبر التاريخ المصري، من خلال عرض مجموعة فريدة من الأعمال الفنية التى تمتاز بالتنوع والتناغم الفريد، حيث شملت أدوات من الحياة اليومية كأدوات الصيد والحلى وأدوات الزينة وأدوات الطعام، والألعاب الرياضية كالصيد النيلى والبرى، والآلات الموسيقية.

ومن المرتقب أن يقوم الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار بافتتاح متحف الغردقة السبت المقبل، ليكون أول متحف يعرض تاريخ مصر من الحضارة الفرعونية مرورا بكل العصور فى مقصد سياحى شاطئ، وذلك يأتى فى إطار جهود وزارة السياحة والأثار لدمج الانماط السياحية المختلفة فى مصر معا، وخاصة الشاطئية والثقافية وتقديم منتج متنوع للسائح.

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متحف الغردقة
 
 
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وزيرى يتفقد المتحف
 
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استعدادات افتتاح المتحف
 

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