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خالد صلاح
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السلطات الإيطالية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 77 حالة

الأحد، 23 فبراير 2020 02:04 ص
السلطات الإيطالية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 77 حالة كورونا
أ ش أ

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أعلنت السلطات الإيطالية اليوم  السبت ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى البلاد إلى 77 حالة، إلى جانب حالتى وفاة ووصول العدوى للعاصمة المالية ميلانو، ونقلت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية عن عضو فى المجلس البلدى القول إن "التحاليل أظهرت إصابة امرأة /76 عاما/ بالفيروس بعد العثور عليها وقد فارقت الحياة الخميس فى منزلها على بعد 50 كيلومترا تقريبا إلى الجنوب من ميلانو مما يجعلها أول حالة وفاة ثم توفى مسن يبلغ من العمر 78 عاما مساء أمس الجمعة قرب بادوا.

وقال أتيليو فونتانا حاكم لومبارديا، إن عدد حالات الإصابة بالمرض فى منطقته بلغ 46 بينهم رجل يتلقى العلاج حاليا فى مستشفى سان رفاييل فى ميلانو.

من جانبه، قال جيوليو جاليرا عضو مجلس الرعاية الاجتماعية المحلي، إن" مركز التفشى هو كودوجنو وهى بلدة صغيرة جنوب غربى ميلانو تلقى فيها العلاج أول مريض من لومبارديا أصيب بالمرض بعد لقاء صديق عاد فى الآونة الأخيرة من الصين"، موضحا أن 259 شخصا خضعوا للفحص فى منطقة "كودوجنو" فى محافظة لودي، لومباردي، شمال إيطاليا على مدى اليومين الماضيين 35 منهم جاءت النتيجة إيجابية للإصابة بالمرض.

ونصحت السلطات سكان كودوجنو وبلدات مجاورة فى منطقة يقطنها نحو 50 ألف شخص بالبقاء فى منازلهم، فيما أعلنت السلطات إلغاء جميع التجمعات العامة بما فى ذلك قداس الأحد ومباريات كرة القدم وأغلقت المدارس والمتاجر أبوابها.


إيطاليا

كورونا

فيروس كورونا

ميلانو

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