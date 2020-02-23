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السفارة الأمريكية و"أبوظبى العالمى" يعلنان ورقة "المساواة بين الجنسين"

الأحد، 23 فبراير 2020 08:02 م
السفارة الأمريكية و"أبوظبى العالمى" يعلنان ورقة "المساواة بين الجنسين" ابو ظبى
وكالات الأنباء

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أعلنت سفارة الولايات المتحدة لدى دولة وسوق أبوظبي العالمي ، عن نتائج ورقة بيضاء مشتركة بعنوان "المساواة بين الجنسين وريادة الأعمال" تدرس أبرز التحديات التي تواجة رواد الأعمال في بيئة الأعمال في دولة الإمارات وتطرح مقترحات مختلفة.وتأتي هذه الورقة البيضاء كوسيلة للتشجيع على التغيير في طريقة مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص الحالية في بيئة الأعمال بما يخدم أهداف المساواة بين الجنسين.

في نوفمبر 2019، جمعت سفارة الولايات المتحدة لدة دولة الإمارات وسوق أبوظبي العالمي أكثر من 50 من رواد الأعمال والمستثمرين وممثلي الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الغير ربحية وبرامج المسرعات لمناقشة سبل تعزيز بيئة الأعمال للشركات الصغيرة. وركز النقاش على مواضيع ثلاثة هي الوصول إلى رأس المال والأسواق والمواهب في مجال ريادة الأعمال وسلط النقاش الضوء على أهمية تنسيق جهود المبادرات الحالية لتطوير المساواة بين الجنسين ضمن قطاع ريادة الأعمال.

وتناقش الورقة البيضاء بدورها هذه المواضيع الثلاثة والخطوات المقترحة للمشاكل التي تم تحديدها كـفجوة المعلومات والمشاكل الهيكيلية التي قد تؤثر على المساواة بين الجنسين في ريادة الأعمال والتحيز الجنسي اللاواعي السائد. ودعت كل من سفارة الولايات المتحدة لدى الدولة وسوق أبوظبي العالمي إلى تشكيل مجموعة عمل تضم مؤسسات من القطاعين الحكومي والخاص محلياً وعالمياً بما يوفر منصة للتعاون وتحقيق المزيد من التغيير الإيجابي في معالجة التحديات المطروحة.

وقال أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: "تأتي دولة الإمارات في مصاف الدول الأولى في مجال دعم المساواة بين الجنسين وتستمر في الدعوة لتحقيق المزيد من المساواة في كافة القطاعات وعلى جميع المستويات. وبدوره كمركز مالي دولي، يؤمن سوق أبوظبي العالمي بأهمية المساواة بين الجنسين في تعزيز التنافسية ودعم نمو واستدامة المؤسسات والاقتصادات حول العالم. وقد اتخذ السوق خطوات عدة لإشراك واستقطاب الخريجات وذوات الخبرات في المجتمع بما يضمن مستقبل أقوى وأكثر ديناميكية لأبوظبي والدولة، وإننا نلتزم ببذل كافة الجهود اللازمة لتوفير قوى عاملة متوازنة وشمولية تخدم احتياجات التنمية للدولة على المدى الطويل."

من جانبه، قال جون راكولتا جونيور ، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الإمارات، " إن دولة الإمارات تعد من الدول الرائدة في المنطقة في مجال الترويج لتمكين المرأة وإشراكها في العمل. وإننا نأمل بأن تتبع الدول الأخرى خطى دولة الإمارات حيث انه من الصعب تحقيق التنمية الاقتصادية من دون إشراك كافة أفراد المجتمع."

 

 


أمريكا

الامارات

أبو ظبى

المساواة بين الجنسين

ريادة الاعمال

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