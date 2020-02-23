الرئيس الألمانى يقوم بجولة أفريقية تستمر 5 أيام

وكالات

يبدأ الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، اليوم الأحد، جولة أفريقية تستمر 5 أيام، حيث يقوم بزيارة كينيا ثم يتجه يوم الخميس المقبل إلى السودان، ويعتزم إعطاء دفعة جديدة للعلاقات التقليدية الجيدة مع كينيا، ويعتزم في السودان تقديم إشارة دعم للعملية الديمقراطية في البلاد.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، كانت آخر زيارة لرئيس ألمانى إلى السودان قبل 35 عاما مضت، عندما زارها ريتشارد فون فايتسكر في عام 1985.

تعتبر هذه هي الجولة الرابعة للرئيس الألماني شتاينماير إلى أفريقيا خلال مدة حكمه التي استمرت حتى الآن 3 أعوام، وفي العام الماضي زار شتاينماير دولة إثيوبيا.

ولن يبدأ الرئيس الألماني البرنامج الرسمي لزيارته إلى نيروبي حتى يوم غد الاثنين.

وتعتبر هذه أول زيارة رسمية لرئيس ألماني إلى كينيا، يشار إلى أن الرئيس الألماني الأسبق هاينريش لوبكه زار كينيا في عام 1966، ولكنها لم تكن زيارة رسمية.

وكان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قد زار ألمانيا قبل أسبوعين، والتقى المستشارة انغيلا ميركل، وتم توقيع اتفاقية تعاون أمني وعسكري بين البلدين تقوم ألمانيا بموجبه بتدريب الأجهزة الأمنية السودانية.

وقال محمد الغزالي، مدير الإدارة الأوروبية بالخارجية السودانية، إن "الرئيس الألماني والوفد المرافق سيناقش مع المسؤولين العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها خلال الفترة المقبلة خاصة بعد قرار البرلمان الألماني رفع الحظر التنموي عن السودان".

ونقلت (سونا) عن الغزالي قوله إن "زيارة الرئيس الألماني المرتقبة للخرطوم ستمثل انفتاحا كبيرا في العلاقات بين السودان وألمانيا وتتويجا للتعاطي الألماني مع السودان في فترة ما بعد ثورة ديسمبر المجيدة".

يذكر أن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، أدان الخميس الماضى، ما أسماه بـ"الكراهية العنصرية" التي يُعتقد أنها هي الدافع وراء الهجمات الإرهابية التي وقعت الليلة الماضية في مدينة "هاناو" غربي البلاد .

وعبر الرئيس الألماني - في بيان نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية - عن حزنه العميق إزاء سقوط ضحايا، وعن تعاطفه مع أقاربهم وذويهم، كما تمني الشفاء العاجل للمصابين.