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الداخلية تضبط 90 كيلو بانجو بحوزة مهرب فى دمياط

الأحد، 23 فبراير 2020 01:06 م
الداخلية تضبط 90 كيلو بانجو بحوزة مهرب فى دمياط جانب من المضبوطات
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن فى ضبط مسجل شقى خطر بدمياط وبحوزته 90 كيلو جرام من مخدر البانجو وسلاح نارى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

 

أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط قيام (مسجل شقى خطر - سبق اتهامه فى 4 قضايا "مخدرات، سرقة بالإكراه" - مقيم بدائرة مركز شرطة الجمالية بالدقهلية) بالإتجار فى المواد المخدرة متخذًا من دائرة مركز شرطة دمياط مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع العام أسفرت عن ضبطه حال استقلاله سيارة ربع نقل.. وبحوزته (طبنجة - 12طلقة نارية من ذات العيار - كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 90 كيلو جرام - مبلغ مالى)، وبمواجهته اعترف بحيازة للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، واستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وتمكنت وحدة مباحث مركز شرطة فارسكور بمديرية أمن دمياط من ضبط (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية - مقيم حاليًا بدائرة المركز) وبحوزته (بندقية خرطوش - عدد 5 فرد خرطوش - عدد 33 طلقة مختلفة الأعيرة - مبلغ مالى).

 

وتمكنت وحدة مباحث مركز شرطة دمياط من ضبط (عاطل - مقيم بدائرة المركز) وبحوزته (فرد خرطوش محلى الصنع - طلقة من ذات العيار – كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 820 جراما - مبلغ مالى - هاتف محمول) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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