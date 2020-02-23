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الداخلية العراقية: العثور على وكر لداعش وصاروخ "كاتيوشا" فى كركوك

الأحد، 23 فبراير 2020 11:54 ص
الداخلية العراقية: العثور على وكر لداعش وصاروخ "كاتيوشا" فى كركوك الشرطة العراقية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الداخلية العراقية العثور على وكر لتنظيم "داعش" الإرهابى وصاروخ "كاتيوشا" بمحافظة كركوك، وذكرت وكالة الأنباء العراقية "نينا"، اليوم الأحد، أن دوريات وكالة الاستخبارات، ومن خلال استخبارات الشرطة الاتحادية، نفذت عمليات أمنية فى كركوك أسفرت عن ضبط وكر تابع لداعش فى وادى "زغيتون" وبداخله 11 مسطرة تفجير، و3 عبوات ناسفة و50 قذيفة، فضلا عن العثور على صاروخ حربى نوع "كاتيوشا" من مخلفات التنظيم الإرهابى ناحية "العباسي".
 
وكانت وزارة الداخلية العراقية، قد أعلنت اليوم الأحد، عن اعتقال 7 من عناصر من تنظيم "داعش" فى الموصل، وقالت الوزارة - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - " إن فوج طوارئ الشرطة الثانى عشر التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة وتعاون المواطنين تمكن من إلقاء القبض على 7 عناصر من عصابات داعش الإرهابية وضبط سيارة تعود لأحد عناصر التنظيم".
 
وأضاف، أن اثنين منهم كانا يعملان فيما يسمى بالحسبة ، وأحدهم كان يعمل فيما يسمى بديوان المساجد والبقية كانوا بصفة مقاتل فيما يسمى بديوان الجند - خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل- ، مشيرا إلى أنه تم القبض عليهم فى مناطق وأحياء ( عدن والزهراء والقاهرة ) فى الجانب الأيسر لمدينة الموصل.
 
وكانت الشرطة العراقية، قد أعلنت فى وقت سابق عن صد هجوم لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابى فى قاطع حقول علاس النفطى شرق محافظة صلاح الدين.
 
وأعلنت الشرطة العراقية فى بيان لها فى وقت سابق، أوردته قناة "السومرية نيوز"، إن قوات شرطة الطاقة تصدت لهجوم نفذته عصابات تنظيم "داعش " الإرهابى فى قاطع حقول علاس النفطى فى قضاء تكريت شرق محافظة صلاح الدين .
 

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